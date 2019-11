Guus Hiddink is behoorlijk aangedaan door het overlijden van Pim Verbeek. De Rotterdamse oud-coach overleed donderdag op 63-jarige leeftijd, nadat hij al geruime tijd ziek was.

"Heel triest en veel te jong", treurt Hiddink tegenover De Limburger. De Varssevelder had een kleine week geleden nog contact met Verbeek.

"Toen vertelde hij uiteraard hoe het zat en dat het een moeilijk verhaal ging worden", aldus Hiddink. "Ik herinner me hem vooral als een vakman. Iemand die loyaal was, maar niet met dichte ogen zoals ik dat altijd noem. Hij gaf zijn mening wel. Hij was geen meeloper, die hoefde ik ook niet."

Verbeek was op het WK van 2002 assistent van Hiddink bij Zuid-Korea, dat destijds stuntte door voor eigen publiek als vierde te eindigen. De Zuid-Hollander werd door de Achterhoeker meegenomen vanwege onder meer zijn ervaringen in het buitenland.

"Er moesten veel dingen tegelijk gebeuren, dus ik had vooral iemand nodig die goede trainingen kon geven", vertelt Hiddink. "En hij was iemand die naar het buitenland durfde te gaan. Die niet bang was voor andere plekken en culturen, dat zag ik ook graag."

Guus Hiddink en Pim Verbeek werkten met elkaar samen bij Zuid-Korea tijdens het WK van 2002. (Foto: Pro Shots)

'Het was heel plezierig samenwerken'

Na het WK van 2002 scheidden de wegen van Hiddink en Verbeek, die enkele jaren later zelf bondscoach van Zuid-Korea werd en ook de nationale ploegen van de Nederlandse Antillen, Australië en Oman onder zijn hoede had. Desondanks hadden de twee coaches nog regelmatig contact.

"Als je naar het buitenland gaat, zie je elkaar na het werk of bijna nooit of juist vrij veel. Bij hem was dat het laatste. Niet wekelijks, maar je treft elkaar weleens. Als we elkaar zagen, was het ook meteen weer vertrouwd. Het was gewoon heel plezierig samenwerken", besluit Hiddink.

Verbeek trad begin dit jaar nog toe tot het bestuur van Sparta Rotterdam, de club waar hij zijn gehele spelersloopbaan (1974-1980) onder contract stond. Voor zijn terugkeer bij Sparta was hij bondscoach van Oman. Hij legde die functie in februari neer en besloot vervolgens een punt achter zijn rijke trainersloopbaan te zetten.