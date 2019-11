De Deense club Viborg heeft donderdag aangifte gedaan van fraude tegen de zaakwaarnemers van Bernio V. De Nederlander tekende een contract bij de club, maar blijkt helemaal niet goed te kunnen voetballen.

De voetballer is bovendien opgepakt door de Deense politie op verdenking van geweld tegen zijn vriendin, diefstal en het bedreigen van getuigen. Volgens zijn advocaat ontkent V. alle aanklachten.

Viborg trok V. begin deze maand aan op advies van een internationaal zaakwaarnemersbureau, zonder hem ooit te hebben zien spelen. De 25-jarige V. beweert dat hij van de Chileense club Audax Italiano komt, maar volgens Viborg heeft hij daar nooit een wedstrijd gespeeld.

Door een duidelijk gebrek aan voetbalkwaliteiten werd V. na één training weggestuurd bij de club uit de tweede divisie van Denemarken. Hij werd bij Viborg aangedragen door een man die beweerde te werken voor zaakwaarnemersbureau Stellar Group.

V. heeft vier clubs op cv staan

Behalve Viborg en Audax Italiano, een club uit de hoogste divisie van Chili, heeft V. ook het Zuid-Afrikaanse Cape Town City en Dinamo-Auto in Moldavië op zijn cv staan.

"Hij is nooit officieel als speler geregistreerd door ons", laat Cape Town City-eigenaar John Comits weten tegenover Reuters. "Hij zou voor ons komen spelen, maar we ontdekten dat er iets niet klopte en toen hebben we ons aanbod ingetrokken."