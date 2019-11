Derby County-manager Phillip Cocu is blij dat Wayne Rooney zaterdag in het thuisduel met Queens Park Rangers voor het eerst betrokken zal zijn bij zijn ploeg. De 34-jarige aanvaller zal als assistent-trainer op de bank zitten.

"Het is positief voor hem en voor de club dat hij erbij zal zijn", zei Cocu, die sinds dit seizoen coach is van Derby County, donderdag op zijn persconferentie. "Het is mooi dat de fans hem kunnen zien. Wayne zal betrokken worden bij de tactiek en wij kunnen profiteren van zijn ervaring."

Rooney tekende begin augustus al een contract voor anderhalf seizoen bij Derby County, dat in Engeland op het een na hoogste niveau speelt. De topscorer aller tijden van het Engelse elftal (53 goals) wordt assistent én speler, maar hij is pas vanaf januari speelgerechtigd.

De oud-spits van Everton, Manchester United en het Amerikaanse DC United heeft ervoor gekozen om al een maand eerder te beginnen aan zijn rol als trainer bij Derby County, dat wisselvallig presteert en met 24 punten veertiende staat in het Championship.

"Hij kan nu alvast ontdekken hoe we werken en hoe we willen voetballen", toonde Cocu zich verheugd over het vervroegde 'debuut' van Rooney. "Hij zal een belangrijke schakel worden tussen de spelers en de technische staf."

Rooney speelde eind oktober zijn laatste wedstrijd voor DC United, dat door Toronto FC werd uitgeschakeld in de eerste ronde van de play-offs van de Major League Soccer (MLS). De aanvaller maakte 25 goals in 52 duels voor de club uit Washington.

Wayne Rooney speelde twee seizoenen voor DC United. (Foto: Pro Shots)