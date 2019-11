De KNVB en het kabinet willen meer camera's in stadions en zwaardere straffen om racisme in het voetbal aan te pakken. Dat zijn donderdag de belangrijkste conclusies van het overleg in Zeist tussen beide partijen.

KNVB-directieleden Eric Gudde (betaald voetbal) en Jan Dirk van der Zee (amateurvoetbal) gingen in gesprek met minister-president Mark Rutte en ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Bruno Bruins (Sport) over racisme in het Nederlands voetbal.

Uit dat gesprek komt naar voren dat er meer en slimmere camera's moeten komen in stadions. De camera's, die bedoeld zijn voor de stadions in het profvoetbal, moeten beter in kaart brengen wat er precies is gezegd en door wie. Het kabinet hoopt daarmee de pakkans te verhogen.

Ook moet er een app komen waarmee supporters anoniem racisme in het stadion kunnen melden. Zo'n app bestaat al in Engeland.

De KNVB zet op zijn beurt vooral in op de strafmaat. Er wordt gekeken naar een vorm waarbij stadionverboden worden gecombineerd met een meldplicht. Ook komt er voldoende capaciteit vrij om mensen die zich schuldig maken aan racisme in stadions strafrechtelijk aan te pakken.

De voetbalbond wil verder de lengte van stadionverboden flink verhogen. De maximale duur van een stadionverbod is momenteel vijf jaar. De definitieve plannen van de KNVB en het kabinet moeten eind januari rond zijn.

Op 17 november werd FC Den Bosch-Excelsior stilgelegd vanwege racisme. (Foto: Pro Shots)

Gesprek na racisme bij Den Bosch-Excelsior

Aanleiding voor het gesprek tussen de KNVB en het kabinet was het incident bij de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior (3-3) van ruim een week geleden.

Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira, die donderdag ook bij het gesprek aanwezig was, werd in Stadion De Vliert racistisch bejegend door een deel van het thuispubliek, waarna het duel tijdelijk werd stilgelegd.

Het incident in Den Bosch leidde tot een storm van kritiek, onder meer op de aanpak van racisme in het voetbal.

Als statement tegen racisme werd er afgelopen weekend niet gevoetbald in de eerste minuut. (Foto: Pro Shots)

Voetballoze minuut tegen racisme

Afgelopen weekend maakten profclubs in de Eredivisie en Eerste Divisie een statement tegen racisme door de eerste minuut van de wedstrijd niet te voetballen. Tijdens de actie bleven spelers een minuut lang op hun plek staan. In alle stadions werd het gebaar met applaus ontvangen.

Eerder maakte ook het Nederlands elftal een statement tegen racisme door op sociale media een foto te delen waarop alle spelers hand in hand in een cirkel staan. Viceaanvoerder Georginio Wijnaldum liet weten behoorlijk geschokt te zijn door de gebeurtenissen tijdens het duel tussen FC Den Bosch en Excelsior.

Het Openbaar Ministerie (OM) kondigde aan onderzoek naar het incident in Den Bosch te gaan doen. Ook de KNVB liet weten in actie te komen.