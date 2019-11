Het Nederlands elftal neemt het volgend jaar in de groepsfase van het EK op tegen Oekraïne, Oostenrijk en mogelijk Roemenië. Dit kan de ploeg van bondscoach Ronald Koeman verwachten van de tegenstanders in groep C.

Oekraïne

Bondscoach: Andriy Shevchenko

Belangrijke spelers: Roman Yaremchuk en Andriy Yarmolenko

Recente EK-prestaties: EK 2012 (groepsfase) en EK 2016 (groepsfase)

Laatste onderlinge duel: Oefenwedstrijd op 11 augustus 2010 (1-1)

Oekraïne is een dark horse in de poule. Met oud-spits Andriy Shevchenko als bondscoach aan het roer maakten de Oost-Europeanen een ijzersterke EK-kwalificatie door. Oekraïne verloor geen enkele wedstrijd, incasseerde slechts vier treffers en eindigde bovenaan in een poule met Portugal, Servië, Luxemburg en Litouwen.

Die goede vorm trok het hechte collectief in de Nations League door. Oekraïne eindigde bovenaan in een groep met Tsjechië en Slowakije en verzekerde zich van promotie naar divisie A. Op het EK van volgend jaar hoopt Oekraïne de verwachtingen waar te maken en voor het eerst in de geschiedenis de knock-outfase te bereiken.

Oekraïne was ongenaakbaar in de EK-kwalificatie. (Foto: Pro Shots)

Oostenrijk

Bondscoach: Franco Foda

Belangrijke spelers: Marko Arnautovic en Marcel Sabitzer

Recente EK-prestaties: EK 2008 (groepsfase), EK 2016 (groepsfase)

Laatste onderlinge duel: Oefenduel op 4 juni 2016 (0-2-zege Oranje)



Voor Oostenrijk begon de EK-kwalificatie zeer moeizaam met nederlagen tegen Polen en Israël, maar daarna richtte de ploeg van de Duitser Foda zich op. Er werd alleen in de laatste speelronde nog verloren (1-0 bij Letland), maar dat bracht de tweede plek in groep G niet meer in gevaar.

Net als Oekraïne hopen de Oostenrijkers bij de derde EK-deelname voor het eerst de groepsfase te overleven. In zowel 2008 (in eigen land) als in 2016 lukte dat namelijk niet.

Marko Arnautovic en Marcel Sabitzer zijn de blikvangers in de Oostenrijkse selectie. (Foto: Pro Shots)

Mogelijk: Roemenië

Bondscoach: Cosmin Contra

Belangrijke spelers: Ianis Hagi en George Puscas

Recente EK-prestaties: EK 2008 (groepsfase), EK 2016 (groepsfase)

Laatste onderlinge duel: Oefenduel op 14 november 2017 (0-3-zege Oranje)

Roemenië eindigde als vierde in groep F en moet zich via de play-offs voor het EK zien te plaatsen. Mochten de Roemenen daarin slagen, dan komen ze hoe dan ook in de groep van Nederland en Oekraïne terecht. De ploeg van bondscoach Cosmin Contra moet eerst afrekenen met IJsland en dan ook de winnaar van Bulgarije-Hongarije verslaan.

Strandt Roemenië in de play-offs? Dan wordt groep C gecompleteerd door een land dat het zogenoemde path D volgt in de play-offs. Daarin nemen Wit-Rusland, Georgië, Noord-Macedonië en Kosovo het tegen elkaar op. Al die landen deden nog nooit mee aan een EK.

Nederland en Roemenië zaten op het EK 2008 al bij elkaar in de poule en toen was het Oranje van toenmalig bondscoach Marco van Basten met 2-0 te sterk voor de Oost-Europese ploeg. Ajax-middenvelder Razvan Marin maakt deel uit van de huidige selectie van Roemenië.

George Puscas scoorde vijf keer voor Roemenië in de EK-kwalificatie. (Foto: Pro Shots)