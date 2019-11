Pim Verbeek is donderdag op 63-jarige leeftijd overleden. De voormalige voetbaltrainer was al geruime tijd ziek.

Verbeek trad begin dit jaar nog toe tot het bestuur van Sparta Rotterdam, de club waar hij zijn gehele spelersloopbaan (1974-1980) onder contract stond. De Eredivisionist bevestigt het overlijden van de clubicoon op de website.

Voordat Verbeek als bestuurslid technische zaken terugkeerde bij Sparta, was hij bondscoach van Oman. Hij legde die functie in februari neer en besloot vervolgens een punt achter zijn rijke trainersloopbaan te zetten.

Verbeek, die eerder bondscoach van Australië, Zuid-Korea en de Nederlandse Antillen was, begon zijn trainerscarrière in het betaald voetbal in 1987 bij De Graafschap en werd twee jaar later op slechts 33-jarige leeftijd aangesteld als hoofdtrainer van Feyenoord.

Zijn periode als coach in De Kuip was niet van lange duur. Verbeek kreeg na enkele maanden de Zweed Gunder Bengtsson naast zich en moest in 1991 vertrekken bij Feyenoord. Hij was in de Eredivisie ook als hoofdtrainer actief bij FC Groningen en Fortuna Sittard.

Verbeek maakte drie WK's mee

Als bondscoach plaatste Verbeek zich in 2010 met Australië voor het WK in Zuid-Afrika. 'The Socceroos' eindigden als derde in een groep met Duitsland, Ghana en Servië en kwalificeerden zich zodoende niet voor de knock-outfase.

Ook de WK's van 2002 en 2006 maakte Verbeek van dichtbij mee. Hij was zeventien jaar geleden de rechterhand van Guus Hiddink bij Zuid-Korea en in 2006 was hij bij het Aziatische land de assistent van Dick Advocaat.

Na het WK 2010 werd Verbeek technisch manager bij de Marokkaanse voetbalbond. In die rol hield hij zich voornamelijk bezig met de Marokkaanse jeugd in Europa. In 2016 begon de Nederlander als bondscoach van Oman aan zijn laatste trainersklus.

Vanwege het overlijden van Verbeek speelt Sparta de uitwedstrijd tegen Willem II van zaterdag met rouwbanden. Ook de tweede hoogste teams in de jeugdafdeling - Jong Sparta en Sparta onder 19 jaar - spelen komend weekend met rouwbanden.

Pim Verbeek leidde Australië naar het WK 2010. (Foto: Getty Images)