Het Nederlands elftal is donderdag twee plaatsen gezakt op de FIFA-ranking. De ploeg van Ronald Koeman, die zich deze maand voor het eerst in zes jaar voor een eindtoernooi plaatste, is nu de nummer veertien van de wereld.

Oranje steeg vorige maand met de twaalfde plek nog naar de hoogste positie in vier jaar tijd. In de voorlaatste ranglijst van 2019 zijn Italië (dertiende) en Zwitserland (twaalfde) het Nederlands elftal gepasseerd.

Het elftal van Koeman speelde deze maand met 0-0 gelijk tegen Noord-Ierland en won met 5-0 van Estland. Door de remise in Noord-Ierland kwalificeerde Nederland zich voor het EK van volgend jaar.

Italië sloot zijn perfecte kwalificatiecampagne af met een 0-3-zege op Bosnië en Herzegovina en een 9-1-overwinning op Armenië, terwijl de Zwitsers wonnen van Georgië (1-0) en Gibraltar (1-6).

In de top tien van de FIFA-ranking vond maar één wijziging plaats. Kroatië steeg van zeven naar zes en Portugal zakte van zes naar zeven. België is nog steeds de nummer één, voor Frankrijk en Brazilië.

Het Nederlands elftal komt pas in maart weer bij elkaar. Het is nog niet bekend wie de tegenstanders zullen zijn in de twee geplande oefenwedstrijden.