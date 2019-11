Chapecoense is gedegradeerd uit de hoogste Braziliaanse divisie. Dit gebeurde bijna drie jaar na de vliegramp waarbij bijna alle spelers van de voetbalclub overleden.

Chapecoense verloor woensdag in eigen huis met 0-1 van Botafogo, waardoor de ploeg van trainer Marquinhos Santos met nog drie wedstrijden te gaan degradatie uit de Serie A niet meer kan afwenden.

De club uit Chapecó staat negentiende en voorlaatste met een onoverbrugbare achterstand op de 'veilige' zestiende plek van Ceará. Dit betekent dat Chapecoense na zes seizoenen zal degraderen naar de Serie B.

De degradatie komt bijna drie jaar na de vliegtuigramp die het nieuws in de voetbalwereld maandenlang domineerde. Op 28 november 2016 verongelukte het vliegtuig waarmee Chapecoense naar de Colombiaanse stad Medellín vloog voor de finale van de Copa Sudamericana tegen Atlético Nacional.

71 van de 77 passagiers overleefden de ramp niet, onder wie 19 spelers van Chapecoense en een flink deel van de technische staf.

'Chapecoense zal sterker terugkeren'

De in 1973 opgerichte club, die in 2013 voor het eerst naar de Serie A promoveerde, wist na de ramp door veel financiële steun uit de voetbalwereld en door een flink aantal huurlingen snel weer een representatief elftal op de been te brengen en daarmee degradatie af te wenden. Dit seizoen wist Chapecoense echter maar 6 van zijn 35 duels te winnen.

"Ik wil me eerst verontschuldigen bij de fans", zei trainer Marquinhos Santos na de nederlaag tegen Botafogo. "De fans zijn hier anders. Ze steunen je altijd, ook als het slecht gaat. We gaan Chapecoense nu weer opbouwen. Deze club zal sterker terugkomen."

Chapecoense eindigde de afgelopen seizoenen als elfde (2016), achtste (2017) en veertiende (2018) op het hoogste niveau in Brazilië.