Frenkie de Jong heeft zich met FC Barcelona geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. De Catalanen wonnen woensdag thuis eenvoudig met 3-1 van Borussia Dortmund. RB Leipzig bereikte voor het eerst in de clubhistorie de laatste zestien. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum bleven met Liverpool op 1-1 steken tegen Napoli.

Barcelona, waar De Jong de hele wedstrijd meespeelde, kwam na een half uur dankzij Luis Suárez op voorsprong. De Uruguyaan zag een tweede doelpunt afgekeurd worden, maar verzorgde wat later wel de assist op de 2-0 van Lionel Messi, die zijn zevenhonderdste wedstrijd speelde voor Barcelona.

Halverwege de tweede helft stond Messi ook aan de basis van de derde treffer, waarmee Barcelona de wedstrijd in het slot gooide. De Argentijn gaf Antoine Griezmann een niet te missen kans op zijn eerste Champions League-doelpunt in dienst van Barcelona. Jadon Sancho redde de eer voor Dortmund.

Stefan de Vrij won in dezelfde poule met Internazionale met 1-3 van Slavia Praag. De Nederlander veroorzaakte in de eerste helft een penalty (waaruit Slavia de 1-1 maakte), maar dat had uiteindelijk weinig gevolgen. Lautaro Martínez en Romelu Lukaku stelden in de laatste tien minuten de zege voor Inter veilig.

Achter Barcelona (elf punten) strijden Internazionale en Borussia Dortmund om de tweede plaats in de poule. Beide ploegen hebben zeven punten, Slavia Praag (twee punten) is uitgeschakeld.

Stand groep F 1. Barcelona* 5-11 (7-3)

2. Internazionale 5-7 (9-7)

3. Borussia Dortmund 5-7 (6-7)

4. Slavia Praag 5-2 (3-8)

Virgil van Dijk viert de 1-1 van Dejan Lovren, zijn maatje centraal in de verdediging. (Foto: Pro Shots)

Liverpool nog niet zeker van achtste finales

Liverpool is nog niet helemaal zeker van overwintering in de Champions League. De titelhouder bleef op Anfield tegen Napoli steken op 1-1.

Liverpool, waar Van Dijk in de basis stond en Wijnaldum door een blessure van Fabinho al na negentien minuten mocht invallen, keek voor eigen publiek lang tegen een achterstand aan. Dries Mertens zette de Italianen in de 21e minuut op 0-1.

De gelijkmaker van Liverpool viel pas na ruim een uur spelen. Centrale verdediger Dejan Lovren kopte raak uit een corner, maar verder dan een puntje kwam de koploper van de Premier League niet.

Omdat RB Salzburg met 1-4 won van het inmiddels uitgeschakelde Racing Genk is de spanning in groep E om te snijden. Liverpool heeft tien punten, Napoli negen en Salzburg zeven.

Stand groep E: 1. Liverpool 5-10 (11-8)

2. Napoli 5-9 (7-4)

3. RB Salzburg 5-7 (16-11)

4. Racing Genk 5-1 (5-16)

Spelers van RB Leipzig zijn door het dolle heen na de plaatsing voor de achtste finales. (Foto: Pro Shots)

RB Leipzig voor eerst naar laatste zestien

RB Leipzig mag voor het eerst in de clubhistorie gaan overwinteren in de Champions League. De Duitsers knokten zich thuis tegen Benfica terug van een 0-2-achterstand: 2-2.

Emil Forsberg was de grote man bij Leipzig. De Zweed zorgde in de negentigste minuut voor de aansluiting en maakte er diep in blessuretijd 2-2 van. Door het gelijkspel is Leipzig zeker van een plaats bij de eerste twee in groep G.

Olympique Lyon deed in dezelfde poule slechte zaken. De Franse ploeg, waar Kenny Tete op de bank zat en Memphis Depay door een blessure buiten de selectie was gelaten, verloor met 2-0 bij Zenit St. Petersburg.

Door de nederlaag ziet Lyon concurrent Zenit langszij komen in de stand. Beide ploegen hebben zeven punten uit vier duels. Benfica staat met vier punten laatste.

Stand groep G: 1. RB Leipzig* 5-10 (8-6)

2. FC Zenit 5-7 (7-6)

3. Olympique Lyon 5-7

4. Benfica 5-4 (7-11)

