Frenkie de Jong heeft zich met FC Barcelona geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. De Catalanen wonnen thuis eenvoudig met 3-1 van Borussia Dortmund. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum bleven met Liverpool op 1-1 steken tegen Napoli.

Barcelona, waar De Jong de hele wedstrijd meespeelde, kwam na een half uur dankzij Luis Suárez op voorsprong. De Uruguyaan zag een tweede doelpunt afgekeurd worden, maar verzorgde wat later wel de assist op de 2-0 van Lionel Messi.

Halverwege de tweede helft stond Messi ook aan de basis van de derde treffer, waarmee Barcelona de wedstrijd in het slot gooide. De Argentijn gaf Antoine Griezmann een niet te missen kans op zijn eerste Champions League-doelpunt in dienst van Barcelona. Jadon Sancho redde de eer voor Dortmund.

Stefan de Vrij won in dezelfde poule met 1-3 van Slavia Praag. De Nederlander veroorzaakte in de eerste helft een penalty (waaruit Slavia de 1-1 maakte), maar dat had uiteindelijk geen gevolgen. Lautaro Martínez en Romelu Lukaku stelden in de laatste tien minuten voor Inter veilig.

Achter Barcelona (elf punten) strijden Internazionale en Borussia Dortmund om de tweede plaats in de poule. Beide ploegen hebben zeven punten, Slavia Praag (twee punten) is uitgeschakeld.