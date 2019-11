Ajax is na een 0-2-zege op Lille OSC dicht bij overwintering in de Champions League. De Amsterdammers hebben over twee weken in eigen huis voldoende aan een gelijkspel tegen Valencia.

In het Stade Pierre-Mauroy scoorde Hakim Ziyech al in de tweede minuut voor Ajax en Quincy Promes zorgde na een uur voor 0-2. Eerder op woensdag eindigde het duel tussen Valencia en Chelsea in 2-2, zodat Ajax weer alleen koploper is in groep H van de Champions League.

Minpunt voor Ajax was het uitvallen van Zakaria Labyad met ogenschijnlijk een knieblessure. In de slotfase moest bovendien uitblinker Ziyech met een armblessure naar de kant.

Ajax maakte dit seizoen al negen uitdoelpunten (eerder werd het 0-3 in Valencia en 4-4 tegen Chelsea) in de Champions League. Nooit eerder was een Nederlandse club zo vaak trefzeker op vreemde bodem in de groepsfase.

Door de zege is Ajax nog altijd ongeslagen in Europese uitwedstrijden onder trainer Erik ten Hag. De coach zag zijn ploeg voor de achtste keer niet verliezen op vreemde bodem in de Champions League, alleen Louis van Gaal en Josep Guardiola deden hem dat voor.

Stand Groep H 1. Ajax 5-10 (+7)

2. Valencia 5-8 (+1)

3. Chelsea 5-8 (+1)

4. Lille 5-1 (-9)

Ziyech schiet Ajax razendsnel op voorsprong

Ajax kwam al in de tweede minuut op voorsprong via Ziyech. De spelmaker kon na een aanval via Sergiño Dest en Dusan Tadic vrij uithalen en passeerde doelman Mike Maignan met een schuiver: 0-1.

Op een schietmogelijkheid van Tadic vanuit een moeilijke hoek na, kwam Ajax in de eerste helft verder niet tot kansen. Ook Lille kon weinig gevaar stichten. De huidige nummer tien van de Ligue 1 worstelt al maanden met zijn vorm en wist slechts een van zijn laatste tien duels te winnen.

Uit de omschakeling kwamen de Fransen toch eenmaal levensgevaarlijk voor het doel van André Onana. Jonathan Bamba kon van vijf meter vrij intikken, maar schoot wild over.

Het gelegenheidscentrum Perr Schuurs/Lisandro Martínez gaf verder geen kans weg voor rust. Het werd nog even spannend voor Ajax toen Noussair Mazraoui met al geel op zak een onbehouwen overtreding beging, maar de Duitse arbiter Felix Brych hield de kaart ditmaal op zak. Kort voor rust verloor Ajax Labyad met een knieblessure, de rechtsbuiten werd vervangen door Noa Lang.

Treffer Promes beslist duel na rust

Na rust nam Edson Álvarez de plaats in van Mazraoui en begon Ajax met wat meer overtuiging te spelen. Toch waren aanvankelijk de grootste kansen voor Lille.

Jonathan Ikone schoot een open kans hoog over en kort daarna kon Nicolás Tagliafico ternauwernood voorkomen dat Bamba een voorzet voor het intikken had.

Na een uur spelen verdubbelde Ajax de voorsprong via een combinatie die de laatste weken vaker succesvol was. Een indraaiende voorzet van Ziyech werd bij de tweede paal door Promes binnen gewerkt. Bij de laatste vijf treffers van Promes was Ziyech steeds de aangever.

Nadat Onana Ajax met een fraaie dubbele redding voor de aansluitingstreffer behoedde, leek Ajax via Ziyech op 0-3 te komen. Op aanraden van de VAR werd de treffer echter afgekeurd, uit de beelden bleek dat hij dat bal met de hand meenam.

Ziyech had zelfs zoveel pijn in de arm dat hij zich moest laten wisselen voor Siem de Jong. Ook zonder de smaakmaker was Ajax enkele malen dicht bij een derde treffer. Donny van de Beek trof de paal en een schot van Tadic na een knappe actie werd door een verdediger van Lille geblokt.

Het bleef echter bij 0-2 en Ajax kan het karwei op 10 december klaren tegen Valencia in de Johan Cruijff Arena.