Woedende fans van de Zweedse club Malmö FF protesteren woensdag hevig bij het standbeeld van Zlatan Ibrahimovic. Zij staken het beeld zelfs in brand.

Eerder op de dag maakte Ibrahimovic bekend dat hij mede-eigenaar wordt van de Zweedse club Hammarby FF uit Stockholm. De 38-jarige spits begon zijn carrière bij Malmö.

Woensdagochtend hing er al een wc-bril aan de arm en was er een plastic zak over het hoofd getrokken van het bronzen beeld dat bij het stadion van Malmö staat. Later op de dag werden er doodsbedreigingen en racistische leuzen op en bij het beeld gespoten.

In de loop van de dag verzamelden steeds meer woedende fans zich bij het standbeeld om hun ongenoegen duidelijk te maken. De Zweedse politie is met veel agenten ter plaatsen, maar meldt dat er nog geen arrestaties zijn verricht.

Malmö eindigde dit jaar als tweede in de Zweedse Allsvenskan, Hammarby werd derde.