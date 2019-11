PSV-trainer Mark van Bommel vindt de wedstrijd van donderdag tegen Sporting CP in de Europa League cruciaal voor zijn ploeg. PSV mag niet verliezen in Portugal om zicht te houden op Europese overwintering.

"Dit zijn duels in een seizoen die heel belangrijk zijn. We willen graag door in Europa en het treffen met Sporting is daarin cruciaal", zegt Van Bommel op de website van PSV.

De Eindhovenaren strijden met Sporting en LASK om twee plekken in de knock-outfase. Elk doelpunt kan doorslaggevend zijn, want alle drie de ploegen kunnen op elf punten eindigen.

Met dat scenario wil Van Bommel nog geen rekening houden. "We spelen twee wedstrijden en die willen we allebei winnen, dan hoef ik ook niet te gaan rekenen."

Stand Groep D 1. Sporting 4-9 (+3)

2. LASK Linz 4-7 (+3)

3. PSV 4-7 (+1)

4. Rosenborg 4-0 (-7)

Van Bommel werd maandag trots wakker

Zondag maakte PSV met een 2-1-zege op sc Heerenveen een einde aan een reeks van zes duels zonder zege. "Ik ben maandag trots wakker geworden, trots op de jongens. De eerste helft vond ik extreem goed, na die reeks van zes duels", complimenteerde de trainer zijn ploeg.

Over de tweede helft kon de trainer niet tevreden zijn. "Die was minder goed, maar dat past ook bij deze jonge ploeg. Soms ontploft het en heb je de volledige controle over de wedstrijd."

"Maar soms gebeurt dat niet, krijg je een tegengoal en slaat de twijfel toe. Dat is normaal na deze mindere reeks, maar des te knapper is het dat je de wedstrijd wel weet te winnen."

'Afellay kan beter drie dagen trainen'

PSV is naar Portugal afgereisd zonder Ibrahim Afellay en Toni Lato. De huurling van Valencia mocht pas eenmaal kort invallen voor de Eindhovense club en staat voor een vertrek in januari.

Afellay speelde nog helemaal geen minuut, terwijl de middenvelder in enkele oefenduels weer fit bleek en negentig minuten kon volmaken. Van Bommel: "Ik heb met Ibi gesproken en we hebben samen geconcludeerd dat het voor hem beter is om drie dagen goed te trainen dan mee te reizen naar deze wedstrijd."

Sporting-PSV begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Israëlische arbiter Orel Grinfeld.