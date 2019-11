AZ werkt vol goede moed toe naar het Europa League-duel met Partizan Belgrado van donderdag. Het drukke speelschema is volgens trainer Arne Slot zelfs een voordeel voor zijn ploeg.

"Ik merk dat de jongens heel veel zin hebben om te voetballen", zei Slot woensdag op de persconferentie in Den Haag. "Wat niet zo gek is, want het is op dit moment heel leuk om voor AZ te spelen."

De wedstrijd tegen Partizan wordt het elfde Europese duel van AZ dit seizoen. "Wij vinden die Europese duels niet alleen heel mooi om te spelen, maar ik denk dat ze ook goed zijn voor de ontwikkeling van de jongens", zegt de trainer van AZ, die niet bang is voor vermoeidheid.

"Er wordt weleens gesuggereerd dat de spelers vermoeid worden van de vele wedstrijden. Ik denk dat het tegenovergestelde het geval is. Doordat we zoveel wedstrijden spelen, zijn we fysiek ontzettend sterk geworden en dat is een voordeel."

Stand in groep L 1. Manchester United 4-10 (+5)

2. AZ 4-8 (+11)

3. Partizan 4-4 (-3)

4. Astana 4-0 (-13)

'Balkanploegen hebben mentaliteit van leven of dood'

AZ speelde in Servië met 2-2 gelijk tegen Partizan, na een vroege rode kaart voor verdediger Jonas Svensson. Donderdag heeft de ploeg van Slot aan een gelijkspel voldoende om zich te verzekeren van overwintering.

Met een gelijkspel zal AZ echter geen genoegen nemen. De huidige nummer twee van de Eredivisie won de afgelopen zes duels, zonder een treffer te incasseren.

"Wij willen groepswinnaar worden", aldus Slot, die wel op zijn hoede blijft voor de Serviërs. "Balkanploegen kunnen zich opladen voor wedstrijden die ergens om gaan. Dan krijg je een mentaliteit te zien waarbij het - en dan chargeer ik een beetje - om leven of dood gaat."

"Zij gaan er alles aan doen om de wedstrijd te winnen. Maar goed, dat kunnen ze ook van ons verwachten, want dat is wat wij ook wekelijks proberen te laten zien. Uiteindelijk zal de kwaliteit van het individu het verschil moeten maken."



AZ mist donderdag Ron Vlaar en Albert Gudmundsson, terwijl Thomas Ouwejan een vraagteken is. Het duel in het Cars Jeans Stadion begint donderdag om 18.55 uur.

Wil je de mooiste verhalen lezen over het sportjaar 2019? Bestel het NUsport Jaarboek. Voor de appgebruikers tik hier.

Bekijk het programma en de standen in de Europa League