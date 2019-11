Valencia-Chelsea 聽路聽

37' We hebben nu toch al een paar flinke kansen gezien, maar als het zo doorgaat, kunnen we doelpunten wel vergeten in dit duel. Kant茅 krijgt de bal panklaar teruggelegd, maar mikt over. De Franse middenvelder had de bal zelfs nog even kunnen aannemen en goedleggen, maar schiet te gehaast.