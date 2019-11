Lille-Ajax ·

50' Weer een levensgrote kans voor Lille. Osimhen is slimmer en sterker dan Schuurs en legt af op Ikoné. Net als in de eerste helft gaat echter ook deze poging voor een zo goed als leeg doel hoog over. Het lijkt ondenkbaar dat er geen doelpunten meer vallen in dit duel, de vraag is in welk doel.