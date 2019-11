Feyenoord legt zich niet neer bij de straf van de UEFA dat er geen supporters meegenomen mogen worden naar de uitwedstrijd tegen FC Porto in de Europa League. De Rotterdamse club laat woensdag weten beroep aan te tekenen.

Feyenoord hoorde vorige week dat het op 12 december zonder fans richting Portugal moet, omdat er rondom de Europa League-wedstrijd eind oktober tegen Young Boys ongeregeldheden plaatsvonden.

Fans staken in Bern vuurwerk af, brachten vernielingen aan en ook werd er met voorwerpen gegooid. Feyenoord, dat ook een boete van 55.000 euro moet betalen, sprak eerder van een "forse straf" en ziet nu genoeg aanknopingspunten om in beroep te gaan.

Feyenoord vraagt bovendien om opschorting van de straf, omdat veel supporters al een kaartje voor de wedstrijd tegen Porto hebben aangeschaft en hun reis hebben geboekt.

'Laat vuurwerk thuis tegen Rangers'

In een bericht op de website roept Feyenoord supporters op om donderdag bij de thuiswedstrijd tegen Rangers FC vuurwerk thuis te laten, om het beroep niet te schaden.

"Wil het beroep enige kans van slagen hebben, dan is het van groot belang dat de wedstrijd tegen Rangers FC ordelijk verloopt en dat er bijvoorbeeld op de tribunes geen vuurwerk wordt afgestoken. Anders is het beroep bij voorbaat kansloos." Het is nog niet duidelijk wanneer de UEFA uitspraak doet.

Feyenoord staat met nog twee groepsduels te gaan derde in poule G van de Europa League. In de resterende duels met Rangers FC en Porto moet de ploeg van trainer Dick Advocaat nog minimaal één plaats stijgen om Europees te overwinteren.