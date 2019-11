Willem II-speler Elton Kabangu is woensdag vrijgesproken van medewerking aan oplichting. Tegen de Belgische aanvaller was een celstraf van negen maanden voorwaardelijk geëist.

De 21-jarige Kabangu werd ervan beschuldigd dat hij zijn bankrekening ter beschikking had gesteld aan een groep oplichters, die een bejaarde man uit Affligem begin 2018 een bedrag van 5.000 euro afhandig wilde maken.

De rechtbank van Brussel oordeelde woensdag dat er onvoldoende bewijs was tegen de voetballer, meldt het Belgische persbureau Belga. Kabangu liet eerder deze maand via zijn advocaat al weten niets met de zaak te maken te hebben.

Omdat Kabangu een blanco strafblad heeft, eiste het parket een voorwaardelijke straf tegen de voetballer. Mede daarom mocht hij zijn proces ook in vrijheid afwachten.

Kabangu is aan zijn eerste seizoen bezig bij Willem II. De Belg met Congolese roots kwam over van FC Eindhoven, waar hij twee jaar lang een vaste waarde was. De club uit de Eerste Divisie huurde Kabangu van KAA Gent.

Bij Willem II komt de aanvaller, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, vooralsnog weinig aan spelen toe. De teller bleef voorlopig steken op drie invalbeurten.