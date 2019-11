Feyenoord-trainer Dick Advocaat zou het een verrassing vinden als zijn ploeg donderdag thuis wint van Rangers FC in de groepsfase van de Europa League. Hij is van mening dat de Schotten worden onderschat.

"Hier in Nederland denken de mensen te makkelijk over het Schotse voetbal. Rangers en ook Celtic zijn Europese topclubs. Het wordt heel moeilijk voor ons", manoeuvreerde Advocaat zich woensdag op zijn persconferentie in de underdogrol.

"Rangers heeft meer financiële middelen dan clubs in de Eredivisie. Ze hebben op bijna elke positie een international. En zo'n bekende manager (Steven Gerrard, red.) kan ook altijd wel een speler ergens vandaan halen, bij Liverpool ofzo."

Feyenoord moet winnen om kans te blijven houden op de knock-outfase van de Europa League. Rangers is daarentegen bij een zege geplaatst voor de tweede ronde van het tweede Europese bekertoernooi.

"Het zou echt een verrassing zijn als we weten te winnen. Soms hebben trainers, inclusief mijzelf, de neiging om de tegenstander in de voorbespreking zó goed te maken en ja, Rangers is geen Real Madrid, maar ze hebben wel degelijk een goede ploeg", aldus Advocaat.

Rangers won twee maanden geleden op Ibrox Park met 1-0 van Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord kampt met nodige personele problemen

Feyenoord kampt net als zondag in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-1) met de nodige personele problemen. Rick Karsdorp, Edgar Miguel Ié, Ridgeciano Haps en Nicolai Jørgensen zijn er naar alle waarschijnlijkheid opnieuw niet bij.

"Je moet het nemen zoals het is. Ik kan er niets aan doen, dus dan heeft het geen zin om met zo'n sik rond te lopen. Maar feit is wel dat ik nu vier weken bezig ben en nog geen één keer gericht heb kunnen trainen. Het is al een tijdje zo dat we continu blessures hebben", vertelde Advocaat.

Om de selectie wat breder te maken hoopt Advocaat dat er in de winterstop versterkingen komen. Hij heeft dat al aangegeven bij de nieuwe technisch directeur Frank Arnesen, maar die noemde aankopen halverwege het seizoen "onzin".

"Er moet toch wel iets gebeuren. Dat is gewoon zo in alle eerlijkheid. Dat zal ik wel weer over me heen krijgen, maar dat is dan niet anders. Het is in elk geval goed dat er een technisch directeur is aangesteld en ook een algemeen directeur."

Feyenoord-Rangers FC begint donderdag om 18.55 uur in de uitverkochte Kuip en staat onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Domir Skomina. De eerste onderlinge ontmoeting op Ibrox Park eindigde twee maanden geleden in een 1-0-overwinning voor Rangers.

Stand poule G 1. BSC Young Boys 4-7 (6-4)

2. Rangers FC 4-7 (5-3)

3. Feyenoord 4-4 (3-4)

4. FC Porto 4-4 (3-6)

