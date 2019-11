Luis Enrique heeft woensdag op zijn eerste persconferentie sinds zijn terugkeer als bondscoach van Spanje hard uitgehaald naar Robert Moreno. Hij heeft afscheid genomen van zijn vaste assistent omdat hij zich door hem in de steek gelaten voelde.

"De enige persoon die ervoor verantwoordelijk is dat Robert Moreno niet meer in mijn staf zit, ben ik. De onenigheid met Robert ontstond op 12 september, de enige dag dat ik contact met hem heb gehad", begon Enrique zijn verhaal.

"Hij belde me, kwam bij mij thuis langs en zei dat hij het EK zelf wilde doen en dat hij daarna weer mijn assistent zou zijn. Ik snap dat hij enthousiast was, dat dit de kans van zijn leven was en dat hij hard heeft gewerkt en ambitieus is, maar voor mij is dit een gebrek een loyaliteit."

Enrique en Moreno werkten jarenlang met elkaar samen; eerst bij AS Roma en daarna bij Celta de Vigo, FC Barcelona en dus het Spaanse elftal. Moreno nam in juni de taken van Enrique als bondscoach over omdat die zijn inmiddels overleden dochter (9) bij wilde staan in de strijd tegen kanker.

Moreno kwalificeerde zich met Spanje probleemloos en zonder puntenverlies voor het EK van volgend jaar, maar verliet na de laatste wedstrijd, vorige week thuis tegen Roemenië (5-0) huilend het veld omdat hij toen al wist dat hij plaats moest maken voor Enrique.

Robert Moreno tijdens zijn laatste wedstrijd als bondscoach van Spanje. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben er niet trots op hoe dit is verlopen'

Moreno heeft nog niet gereageerd op zijn gedwongen vertrek, maar volgens AS voelt hij zich "verraden" en "misbruikt" en zou hij geprobeerd hebben om voorzitter Luis Rubiales van de voetbalbond op andere gedachten te brengen. Enrique heeft weinig medelijden met hem.

"Ik zou het zelf nooit zo hebben aangepakt als Robert en wil dus niet iemand met zo'n karakter in mijn staf. Op professioneel vlak verwijt ik hem niets. Op het andere vlak had ik ook geen twijfel, totdat bleek dat hij het ene zei, maar het andere deed."

"Ik ben er niet trots op hoe dit is verlopen. Even heb ik erover nagedacht om Robert toch het EK te laten doen, maar dan zou ik niet eerlijk tegenover mezelf zijn geweest. Dan zou ik dat alleen hebben gedaan om deze heisa te voorkomen."

Enrique vertelde verder op zijn perspraatje dat het een speciale dag voor hem en zijn familie is en dat hij zich sterk genoeg voelt om Spanje weer te leiden, zoals hij ook enkele maanden deed na het teleurstellend verlopen WK van vorig jaar, toen Spanje al in de achtste finales werd uitgeschakeld.

"Ieder mens heeft zijn eigen manier van rouwen. We hebben er thuis veel over gelezen, want het is zwaar om een dochter te verliezen, maar uiteindelijk bepaal je zelf hoe je daarmee omgaat. Voor mij is het weer tijd om aan het werk te gaan, en mijn familie steunt me daarin."