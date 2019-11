João Félix heeft woensdag de Golden Boy Award gewonnen. De aanvaller van Atlético Madrid volgt daarmee Matthijs de Ligt op als grootste talent in Europa (tot 21 jaar).

Félix kreeg in de jaarlijkse verkiezing van de Italiaanse krant Tuttosport de voorkeur boven onder anderen Jadon Sancho van Borussia Dortmund en Kai Havertz van Bayer Leverkusen, die respectievelijk als tweede en derde eindigden.

De Ligt, die de prijs vorig jaar als tweede Nederlander ooit in de wacht sleepte, was dit jaar weer genomineerd en eindigde als vijfde. Het is nooit eerder voorgekomen dat een talent de Golden Boy Award twee keer op rij won. Erling Braut Haland (Red Bull Salzburg) completeert de top vijf.

Donyell Malen eindigde als tiende. De aanvaller van PSV maakt tot dusver een sterk seizoen door, al was hij de laatste weken geblesseerd. Malen is momenteel met Quincy Promes gedeeld topscorer in de Eredivisie met tien doelpunten.

Alle winnaars Golden Boy Award 2003 - Rafael van der Vaart (Ajax)

2004 - Wayne Rooney (Everton/Manchester United)

2005 - Lionel Messi (FC Barcelona)

2006 - Cesc Fàbregas (Arsenal)

2007 - Sergio Aguero (Atletico Madrid)

2008 - Anderson (Manchester United)

2009 - Alexandre Pato (AC Milan)

2010 - Mario Balotelli (Internazionale/Manchester City)

2011 - Mario Götze (Borussia Dortmund)

2012 - Isco (Málaga)

2013 - Paul Pogba (Juventus)

2014 - Raheem Sterling (Liverpool)

2015 - Anthony Martial (AS Monaco/Manchester United)

2016 - Renato Sanches (Benfica/Bayern München)

2017 - Kylian Mbappé (AS Monaco/Paris Saint-Germain)

2018 - Matthijs de Ligt (Ajax)

2019 - João Félix (Benfica/Atlético Madrid)

Félix dwong transfer naar Atlético Madrid af

De twintigjarige Félix heeft zijn uitverkiezing met name te danken aan zijn sterke ontwikkeling bij Benfica, waar hij vorig seizoen nog onder contract stond. In 43 officiële duels was hij goed voor twintig doelpunten en elf assists, waarmee hij een transfer naar Atlético afdwong.

De winnaar van de Golden Boy Award wordt bepaald door veertig verschillende media in Europa. Namens Nederland mocht De Telegraaf een stem uitbrengen. Félix krijgt de prijs op maandag 16 december uitgereikt tijdens een gala in Turijn.

Félix, die vorig seizoen debuteerde in het Portugese elftal en inmiddels zes interlands achter zijn naam heeft staan, werd met een grote meerderheid verkozen tot winnaar. Hij kreeg bijna het dubbele aantal stemmen ten opzichte van Sancho (332 om 175).