Javairô Dilrosun, Karim Rekik en Daishawn Redan krijgen per direct Jürgen Klinsmann als nieuwe trainer bij Hertha BSC. De 55-jarige Duitser is de opvolger van de woensdag ontslagen Ante Covic en tekent een contract tot het einde van dit seizoen in het Olympiastadion in Berlijn.

Klinsmann was in de voorbije drie jaar niet werkzaam als trainer, nadat hij eind 2016 werd ontslagen als bondscoach van de Verenigde Staten, omdat hij slecht was begonnen aan de kwalificatie voor het WK van 2018.

De oud-speler van onder meer Bayern München, Tottenham Hotspur en Internazionale was in het verleden ook de bondscoach van Duitsland (2004-2006) en kortstondig de trainer van Bayern (2008-2009).

Dat Hertha bij Klinsmann uitkomt, is niet verrassend. Hij nam vorige maand al zitting in de raad van toezicht en geldt als belangenbehartiger van Lars Windhorst, een investeerder die 100 miljoen euro in de club heeft gestopt.

Ante Covic overdenkt zijn zonden na weer een nederlaag met Hertha BSC. (Foto: Pro Shots)

Hertha staat slechts vijftiende in Bundesliga

Covic moet vertrekken vanwege de teleurstellende prestaties van Hertha dit seizoen. De club uit Berlijn verloor de laatste vier wedstrijden in de Bundesliga en blameerde zich zondag nog op bezoek bij FC Augsburg (4-0).

De 44-jarige Duitser, die ook in het bezit is van een Kroatisch paspoort, was pas bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van Hertha. Hij had de afgelopen zes jaar het tweede elftal onder zijn hoede.

Onder Covic hadden Dilrosun (negen duels en drie doelpunten in de competitie) en Rekik (zes duels) vaak een basisplaats en moest Redan (één duel) vooral genoegen nemen met een plek op de reservebank.

Hertha staat met elf punten uit twaalf speelrondes slechts vijftiende in de Bundesliga. Klinsmann zit zaterdag voor het eerst op de bank als zijn ploeg het in eigen huis opneemt tegen nummer zes Borussia Dortmund.

