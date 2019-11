Heracles Almelo kan lange tijd niet over Navajo Bakboord beschikken. De verdediger heeft vorige week tijdens de interland van Oranje onder 20 tegen Frankrijk een zware knieblessure opgelopen.

Heracles doet woensdag geen mededelingen over hoelang Bakboord precies is uitgeschakeld - clubs zijn dat niet verplicht door de nieuwe privacywet (AVG) - maar de verwachting is dat hij een groot deel van dit seizoen mist.

"De linksback van de Fransen kwam op en ik wilde hem samen met een collega afstoppen. De Franse speler viel echter op de buitenkant van mijn knie, zodat deze naar binnen draaide. Ik voelde een knak, het voelde meteen verkeerd", zegt Bakboord op de site van Heracles.

"In de dagen die volgden, leek het mee te vallen. Ik kon best veel, de knie werd niet dik en het leek niet heel ernstig. Op de MRI die we maakten, zag het er al iets erger uit. Vervolgens ben ik naar een kniespecialist geweest en daar bleek dat de voorste kruisband was afgescheurd."

Navajo Bakboord in duel met Feyenoorder Luis Sinisterra. (Foto: Pro Shots)

Bakboord kwam over van Jong Ajax

Bakboord kwam afgelopen zomer over van Jong Ajax en veroverde meteen een basisplaats bij Heracles. Hij speelde tot dusver tien officiële wedstrijden als rechtsback voor zijn nieuwe club, allemaal in de Eredivisie.

"Dit komt hard aan, deze blessure is een nachtmerrie voor een voetballer. Het is zwaar, maar ik heb op de club en thuis de juiste mensen om me heen. Ik ga keihard aan mijn herstel werken", aldus Bakboord.

"De knie is nu nog niet goed genoeg om meteen te opereren. Ik moet spiermassa opbouwen en als alles goed gaat, word ik over twee weken geopereerd. Daar werk ik nu naartoe, en na de operatie ga ik waarschijnlijk revalideren op het KNVB Sportcentrum in Zeist."

Heracles is bezig aan een prima seizoen. De ploeg van de Duitse trainer Frank Wormuth staat na veertien speelrondes keurig op de achtste plaats in de Eredivisie en vervolgt de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen nummer zeventien ADO Den Haag.

