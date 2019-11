Minister-president Mark Rutte gaat donderdag in Zeist met ministers Ferd Grapperhaus en Bruno Bruins in gesprek met de KNVB om over racisme in het Nederlandse voetbal te praten.

Aanleiding is het incident van ruim een week geleden bij FC Den Bosch-Excelsior. Aanvaller Ahmad Mendes Moreira van de bezoekers werd in Stadion De Vliert racistisch bejegend door een deel van het thuispubliek, waarna het duel tijdelijk werd stilgelegd.

Het incident leverde een storm van kritiek op, onder meer over de aanpak van racisme in het voetbal. Rutte, Grapperhaus (minister Justitie en Veiligheid) en Bruins (Medische Zorg en Sport) gaan daarom in gesprek met KNVB-directeuren Eric Gudde en Jan Dirk van der Zee om over maatregelen te praten.