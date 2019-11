Minister-president Mark Rutte gaat donderdag in Zeist met ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Bruno Bruins (Sport) in gesprek met de KNVB om over racisme in het Nederlands voetbal te praten.

Aanleiding is het incident bij FC Den Bosch-Excelsior van ruim een week geleden. Aanvaller Ahmad Mendes Moreira van de bezoekers werd in Stadion De Vliert racistisch bejegend door een deel van het thuispubliek, waarna het duel tijdelijk werd stilgelegd.

Het incident leidde tot een storm van kritiek, onder meer op de aanpak van racisme in het voetbal. Rutte, Grapperhaus en Bruins gaan daarom in gesprek met KNVB-directeuren Eric Gudde en Jan Dirk van der Zee om over maatregelen te praten.

Na het gesprek zal donderdagmiddag een persconferentie gehouden worden.

Voetballoze minuut tegen racisme

Afgelopen weekend maakten profclubs in de Eredivisie en Eerste Divisie een statement tegen racisme door de eerste minuut van de wedstrijd niet te voetballen. Tijdens de actie bleven spelers een minuut lang op hun plek staan. In alle stadions werd het gebaar met applaus ontvangen.

Eerder maakte ook het Nederlands elftal een statement tegen racisme door op sociale media een foto te delen waarop alle spelers hand in hand in een cirkel staan. Georginio Wijnaldum liet weten behoorlijk geschokt te zijn door de gebeurtenissen tijdens het duel tussen FC Den Bosch en Excelsior.

Het Openbaar Ministerie (OM) kondigde aan onderzoek naar het incident in Den Bosch te gaan doen. Ook de KNVB liet weten in actie te komen.