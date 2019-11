Zlatan Ibrahimovic wordt mede-eigenaar van Hammarby IF. De 38-jarige Zweed heeft een aandeel in de Anschutz Entertainment Group (AEG) genomen en komt daardoor aan het roer te staan bij de Zweedse club.

"Hammarby is een fantastische club met gepassioneerde supporters die veel respect geniet in Stockholm en in heel Zweden", zegt Ibrahimovic. "Ik heb de club en de fans altijd leuk gevonden en ik ben onder de indruk van wat de Hammarby de laatste jaren op en naast het veld heeft laten zien."

Een afvaardiging van Hammarby sprak onlangs in Los Angeles met Ibrahimovic en AEG, dat voor 49 procent de eigenaar is van de Zweedse club. Het entertainmentbedrijf maakte tijdens dat gesprek in de VS duidelijk dat de spits mede-eigenaar wordt van de Zweedse tak van AEG en daarmee dus ook van Hammarby.

"Dit is nog nieuw voor ons, maar we zijn natuurlijk heel enthousiast", zegt voorzitter Richard von Yxkull op de site van Hammarby, dat het seizoen in de hoogste Zweedse competitie als derde eindigde. "De timing voelt goed. We hebben ons in de laatste jaren sterk ontwikkeld en spelen volgend seizoen in de Europa League."

"Om iemand als Ibrahimovic bij de club te krijgen, een voetballer met passie en een winnaarsmentaliteit, voelt goed. Het is nog te vroeg om iets zeggen over hoe Zlatan gaat bijdragen aan Hammarby, maar deze samenwerking belooft veel goeds."

Zlatan Ibrahimovic wordt mede-eigenaar van het Zweedse Hammarby. (Foto: Pro Shots)

Nog onduidelijkheid over spelersloopbaan Ibrahimovic

Het is niet duidelijk wat de rol van Ibrahimovic bij Hammarby betekent voor zijn spelersloopbaan. De oud-Ajacied kondigde twee weken geleden zijn vertrek bij Los Angeles Galaxy aan en zit sindsdien zonder club.

"Bedankt LA Galaxy voor het geven van het gevoel dat ik leef. Aan de fans: jullie wilden Zlatan en ik heb jullie Zlatan gegeven, graag gedaan. Mijn verhaal gaat verder, jullie mogen weer naar honkbal kijken", schreef hij eerder deze maand op Twitter.

Op dit moment wordt Ibrahimovic vooral gelinkt aan een transfer naar een club in de Serie A. De 116-voudig international, die in Italië al voor Juventus, Internazionale en AC Milan speelde, zou interesse van Fiorentina, Bologna en AC Milan genieten.

Ibrahimovic begon zijn carrière eind vorige eeuw bij Malmö FF en speelde ook voor Juventus, Inter, AC Milan en La Galaxy voor Ajax, FC Barcelona, Paris Saint-Germain en Manchester United.