Georginio Wijnaldum hecht geen waarde aan het belang van de wedstrijd als er sprake is van racistisch gedrag. De middenvelder van Liverpool zou in dat geval ook in de finale van het EK of die van de Champions League van het veld lopen.

"Ook in de finale van de Champions League of van het EK in 2020 zal ik van het veld gaan als er sprake is van racisme", zegt Wijnaldum dinsdag in een interview met CNN.

De Oranje-international is behoorlijk geschokt door het aantal racistische incidenten in het Europese voetbal tijdens de voorbije maanden. Hij doet daarom een oproep om gezamenlijk van het veld te lopen als spelers het slachtoffer zijn van racisme tijdens een wedstrijd.

"Ik denk dat iedereen van het veld zou moeten", betoogt hij. "Dat is volgens mij de manier waarop je iemand anders echt kan ondersteunen. Waarom zouden we doorspelen? Als we dat doen, zal het nooit stoppen."

De spelers van Oranje maakten tijdens het duel met Estland een statement tegen racisme. (Foto: Getty Images)

Wijnaldum eerder geschokt door gebeurtenissen bij FC Den Bosch

De 29-jarige Wijnaldum reageerde vorige week al geschokt op de gebeurtenissen tijdens het duel tussen FC Den Bosch en Excelsior. De wedstrijd werd ruim een week geleden tijdelijk stilgelegd na racistische leuzen aan het adres van aanvaller Ahmad Mendes Moreira.

"Persoonlijk kwam het heel hard aan, omdat ik niet had verwacht dat het zou gebeuren in Nederland. Wat ik heb gezien, kan niet en was respectloos", zei hij toen tijdens de persconferentie in de aanloop naar het EK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Estland. Daarbij gaf hij ook aan dat hij van het veld zou lopen bij racisme.

Bij wedstrijden in Europa ging het dit jaar al vaker mis. In de Serie A waren er meerdere incidenten en ook spelers van Engeland waren in de EK-kwalificatiewedstrijden bij Montenegro en Bulgarije het slachtoffer van racisme.

Mario Balotelli werd eerder deze maand racistisch bejegend tijdens Brescia-Hellas Verona. (Foto: Reuters)

'Frustrerend als spelers worden tegengehouden door ploeggenoten'

Eerder deze maand stapte Brescia-spits Mario Balotelli even van het veld toen hij racistisch werd bejegend tijdens het duel met Hellas Verona, maar hij werd daarbij tegengehouden door ploeggenoten en spelers van de tegenstander. Wijnaldum baalt ervan dat Balotelli geen medestanders kreeg.

"Het frustreert me dat er soms spelers willen voorkomen dat een ploeggenoot van het veld stapt nadat hij racistisch is bejegend. Waarom zou je hem niet aanmoedigen en samen met hem van het veld lopen?", vraagt hij zich af.

"Veel mensen begrijpen niet hoeveel pijn je voelt bij racistisch gedrag. Ik heb dat wel ervaren, zelfs tijdens de gebeurtenissen met de speler van Excelsior. Iedereen kan dit probleem oplossen. Door samen van het veld te lopen kunnen we elkaar en andere mensen beschermen tegen racisme", besluit Wijnaldum.