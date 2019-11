De topper tussen AZ en Ajax in de Eredivisie wordt mogelijk alsnog op 15 december gespeeld in het AFAS Stadion in Alkmaar. De gemeente Alkmaar geeft AZ de tijd om aan de aanvullende eisen te voldoen.

"Indien de club in de komende twee weken de ontbrekende gegevens aanlevert en het totale onderzoek aantoont dat het stadion voldoet aan de minimale wettelijke norm, kan de aanschrijving deels of geheel van het stadion. Dan is het ook toegestaan dat er supporters bij de wedstrijd aanwezig zijn", valt er dinsdag te lezen in een verklaring van de gemeente.

"Concluderend stellen de gemeente en TNO dat er gespeeld kan worden in het stadion. Of dit met of zonder publiek is, hangt af van de toets van de gemeente en de medewerking van AZ aan een visuele inspectie in het stadion zelf. De veiligheid van de supporters staat daarbij voorop."

De gemeente meent dat met AZ is overeengekomen dat de club op 1 november de rapportages over de veiligheid van het stadion aangeleverd zou hebben, maar dat daar door AZ niet aan is voldaan. De gemeente en TNO hebben onder meer hun zorgen uitgesproken over de tribune voor het hoofdgebouw.

AZ hoopte na afronding van de demontage van het dak nog voor de winterstop terug te keren in het AFAS Stadion, maar de gemeente stelde volgens de club eerder op dinsdag aanvullende eisen, waardoor de kraker tegen Ajax in een ander stadion leek te moeten worden gespeeld.

"Op voor AZ inmiddels onbegrijpelijke gronden lijkt de gemeente het besluit te gaan nemen dat het AFAS Stadion niet vrijgegeven kan worden voor publiek voor de thuiswedstrijd tegen Ajax. Volgens de ingenieurs van Royal HaskoningDHV is het stadion nu veilig en kan het worden vrijgegeven", schreef AZ op de eigen site.

Alleen het dak boven de hoofdtribune van het AFAS Stadion is nog intact. (Foto: Pro Shots)

AZ speelt momenteel 'thuis' in Den Haag

Het AFAS Stadion is al sinds augustus niet meer in gebruik, omdat tijdens een zuidwesterstorm een deel van het dak instortte. Begin oktober werd begonnen met het verwijderen van drie kwart van het dak van het stadion en afgelopen vrijdag werden die werkzaamheden afgerond.

AZ had daardoor de wens voorbereidingen te kunnen treffen om de thuiswedstrijden tegen Ajax en de amateurs van RKSV Groene Ster (tweede ronde TOTO KNVB Bekertoernooi op 18 december) in het eigen stadion af te werken.

De burgemeester van Alkmaar heeft echter het laatste woord over het vrijgeven van het stadion. Volgens AZ stelt de gemeente "voortdurend aanvullende vragen die in de beleving van AZ geen relatie hebben met het veilig kunnen spelen en vrijgeven van het stadion".

AZ speelt zijn thuiswedstrijden momenteel in het Cars Jean Stadion van ADO Den Haag. De ploeg van trainer Arne Slot neemt het sowieso in dat stadion donderdag in de groepsfase van de Europa League op tegen FK Partizan en zondag in de Eredivisie tegen VVV-Venlo.

De landskampioen van 2009 is aan een uitstekend seizoen bezig met een fraaie tweede plaats in de Eredivisie (zes punten achterstand op koploper Ajax) en bij winst of een gelijkspel tegen Partizan een plek in de knock-outfase van de Europa League.

