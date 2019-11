Max Taylor maakt donderdag zijn debuut in de selectie van Manchester United voor de uitwedstrijd tegen FC Astana in de groepsfase van de Europa League. De verdediger is pas net genezen van zaadbalkanker.

De negentienjarige Taylor onderging twaalf maanden geleden chemotherapie en kreeg in september van dit jaar groen licht van de medische staf om de training te hervatten bij United.

De jeugdinternational speelde vorige maand weer voor het eerst mee in het onder 23-elftal van United en deed vorige week ook mee met het team dat onder leiding staat van Nicky Butt.

Taylor is niet de enige jongeling in de selectie van United voor het treffen met Astana. Manager Ole Gunnar Solskjaer laat veel basisspelers thuis, onder wie Marcus Rashford, Anthony Martial en Harry Maguire.

United al geplaatst voor knock-outfase Europa League

Tahith Chong reist wel gewoon mee af naar Kazachstan. De Nederlandse aanvaller maakte dit seizoen al een aantal keer zijn opwachting in wedstrijden in de Premier League en de Europa League, voornamelijk als invaller.

United is al geplaatst voor de knock-outfase van de Europa League. De Engelse grootmacht gaat na vier speelrondes aan kop in poule L met tien punten, gevolgd door AZ (8), FK Partizan (4) en Astana (0).

AZ neemt het donderdag in Den Haag op tegen Partizan en is bij een overwinning of zelfs een gelijkspel eveneens verzekerd van de volgende ronde in het tweede Europese bekertoernooi.

