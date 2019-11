Frank Arnesen wil het aantal transfers van Feyenoord in januari beperkt houden. De nieuwe technisch directeur deed dinsdag tijdens een persconferentie zijn plannen uit de doeken.

"De winterse transfermarkt vind ik onzin", zei Arnesen, die op 1 januari officieel aan zijn nieuwe baan begint. "Het is niet leuk, maar de transfermarkt is dan nu eenmaal open."

Trainer Dick Advocaat drong al aan op de komst van nieuwe spelers, vertelde Arnesen. "Maar in de winter zijn er vaak alleen maar spelers beschikbaar die elders op de bank zitten."

"Het is dan maar de vraag of ze fit en supergemotiveerd zijn. Maar er zijn plekken in het elftal die we moeten invullen, dat weet ik ook wel."

Advocaat vertrekt in principe na dit seizoen

De Deense oud-speler van onder meer Ajax en PSV heeft als technisch directeur een schat aan ervaring. Hij werkte in die functie voor PSV, Tottenham Hotspur, Chelsea, Hamburger SV, Metalist Charkov, PAOK en Anderlecht.

"25 jaar geleden ben ik samen met Advocaat bij PSV begonnen. Ik kijk er ontzettend naar uit om weer met hem samen te werken. Op zijn 72e is hij nog steeds ontzettend gretig."

Advocaat blijft in principe tot het einde van het seizoen trainer van Feyenoord. "We willen te zijner tijd een opvolger aanstellen", zegt Arnesen. "Dat kan ook een buitenlander zijn, we zoeken de kandidaat die het best bij ons past."

Tussen 1989 en 1991 had de Rotterdamse club met de Zweed Gunder Bengtsson voor het laatst een buitenlandse coach.

Technisch directeur Frank Arnesen, algemeen directeur Mark Koevermans en president-commissaris Toon van Bodegom van Feyenoord tijdens de persconferentie dinsdag. (Foto: Pro Shots)

Jong Feyenoord zo snel mogelijk naar Keuken Kampioen Divisie

Arnesen gaat zich bij Feyenoord ook met de scouting en de jeugdopleiding bezighouden. Hij hoopt dat Jong Feyenoord zo snel mogelijk in de Keuken Kampioen Divisie gaat spelen.

Dat zal normaal gesproken minimaal twee jaar duren. "Als we kampioen worden in de onder 21-competitie, kunnen we instromen in de Tweede Divisie. Van daaruit kun je naar de Keuken Kampioen Divisie promoveren", zei de nieuwe algemeen directeur Mark Koevermans. "Maar we hebben bij de KNVB gevraagd of er andere mogelijkheden zijn."

De intrede in de voetbalpiramide zal gevolgen hebben voor de samenwerking met andere clubs. Feyenoord heeft een samenwerkingsverband met FC Dordrecht en talenten als Dylan Vente (RKC Waalwijk) en Crysencio Summerville (ADO Den Haag) spelen bij andere clubs in het betaald voetbal.

"We zijn al met Dordrecht in gesprek over hoe de samenwerking in de toekomst eruit kan zien", zei Koevermans. "Dat zal vooral afhangen van hoe snel we in de Keuken Kampioen Divisie spelen met Jong Feyenoord."