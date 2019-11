Almere City FC heeft dinsdag vanwege de slechte prestaties afscheid genomen van trainer Robert Molenaar. Diens assistent Ole Tobiasen zal de rest van het seizoen weer als hoofdcoach fungeren bij de huidige nummer elf van de Keuken Kampioen Divisie.

"Tegenvallende resultaten, de manier van spelen en gebrek aan progressie liggen ten grondslag aan deze beslissing", legt Almere City het ontslag van de vijftigjarige Molenaar uit op de eigen site.

De voormalige verdediger werd aan het begin van dit seizoen aangesteld als de opvolger van Tobiasen, die de honneurs waarnam nadat trainer Michele Santoni in maart werd ontslagen.

Molenaar kreeg als doel mee om Almere City in de komende jaren voor het eerst naar promotie naar de Eredivisie te leiden. "Almere City wil verder professionaliseren en in de komende jaren de stap naar de Eredivisie maken. Ik kan niet wachten om daar mijn steentje aan bij te dragen", zei hij in juni.

Almere City, dat vorig seizoen strandde in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie, staat na zestien wedstrijden op een teleurstellende elfde plek in de Eerste Divisie met 22 punten. De ploeg won maar zes keer onder Molenaar.

Molenaar was eerder hoofdtrainer bij FC Volendam (2015-2017) en Roda JC (2017-2019).

