Mark Koevermans heeft dinsdag bij zijn presentatie als algemeen directeur van Feyenoord drie speerpunten genoemd: het mogelijke nieuwe stadion, met het eerste elftal structureel om de prijzen spelen door middel van een financiële injectie en deelname van Jong Feyenoord aan de Keuken Kampioen Divisie.

Koevermans (51) denkt dat Feyenoord op lange termijn alleen om de prijzen mee kan doen als de club een financiële injectie krijgt. "We zijn de opties aan het verkennen. Mogelijk komt er een buitenlandse investeerder", zei de nieuwe algemeen directeur op een persconferentie in De Kuip.

"Daar zijn we momenteel druk mee bezig. We zijn geenszins van plan om de club te verkopen. Feyenoord blijft gewoon van Feyenoord", aldus Koevermans.

Gesprekken met mogelijke Amerikaanse investeerders zijn op niets uitgelopen, meldde president-commissaris Toon van Bodegom van de Rotterdamse club.

Feyenoord wil zelf eigenaar van stadion worden

De gewenste financiële injectie staat los van de mogelijke bouw van een nieuw stadion. Koevermans sprak de hoop uit dat het stadion er komt, maar wel onder drie voorwaarden: "Het moet gebouwd kunnen worden voor de begrote bouwsom van 440 miljoen euro. Er staat nu een definitief ontwerp, we zijn druk aan het narekenen of het kan voor die prijs.

"De tweede voorwaarde is dat we zelf eigenaar van het stadion worden. We moeten kijken naar een financiering om de 440 miljoen bij elkaar te kunnen krijgen."

De derde voorwaarde is dat het nieuwe stadion een sluitende begroting krijgt. Jaarlijks wil Feyenoord 25 miljoen euro kunnen verdienen aan De Nieuwe Kuip.

"Als directie zullen we snel een besluit nemen", kondigt Koevermans aan. "Het wordt een nieuw stadion, of we blijven in de Kuip spelen. In beide gevallen willen we eigenaar van het stadion worden."

Jong Feyenoord moet Keuken Kampioen Divisie in

Daarnaast is het voor Koevermans belangrijk dat "alle elftallen van de club op het hoogste niveau spelen". In tegenstelling tot de beloften van clubs als Ajax, PSV, AZ en FC Utrecht zit het tweede elftal van Feyenoord niet in de voetbalpiramide.

"We willen zo snel mogelijk in de Keuken Kampioen Divisie spelen met Jong Feyenoord. Op de achtergrond voeren we hier gesprekken over met de KNVB. De komende maanden zal hier meer duidelijk over worden", kijkt Koevermans vooruit.

Samen met de nieuwe technisch directeur Frank Arnesen wil Koevermans ook aan de slag om een nieuwe trainer voor komend seizoen te vinden. De 72-jarige Dick Advocaat heeft een verbintenis tot het einde van dit seizoen en zal dan in principe vertrekken.