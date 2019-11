AZ lijkt de topper tegen Ajax van 15 december toch niet in het eigen stadion te kunnen spelen. De Noord-Hollanders hoopten na afronding van de demontage van het dak nog voor de winterstop terug te keren in het AFAS Stadion, maar de gemeente Alkmaar stelt volgens de club aanvullende eisen.

"Op voor AZ inmiddels onbegrijpelijke gronden lijkt de gemeente Alkmaar het besluit te gaan nemen dat het AFAS Stadion niet vrijgegeven kan worden voor publiek voor de thuiswedstrijd tegen Ajax op 15 december", schrijft AZ dinsdag op zijn eigen site.

Het stadion van AZ is al sinds augustus niet meer in gebruik, omdat tijdens een zuidwesterstorm een deel van het dak instortte. Begin oktober werd begonnen met het verwijderen van drie kwart van het dak van het stadion en afgelopen vrijdag werden die werkzaamheden afgerond.

De huidige nummer twee van de Eredivisie hoopte daardoor voorbereidingen te kunnen treffen om de thuiswedstrijden tegen Ajax en Groene Ster (bekerduel op 18 december) in het AFAS Stadion te spelen

AZ speelt zijn thuiswedstrijden momenteel in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. De ploeg van Arne Slot neemt het in dat stadion sowieso donderdag in de Europa League op tegen FK Partizan en zondag in de Eredivisie tegen VVV-Venlo.

Alleen het dak boven de hoofdtribune van het AFAS Stadion is nog intact. (Foto: Pro Shots)