Het Russische organisatiecomité voor wedstrijden van het EK voetbal vreest voorlopig niet dat Sint-Petersburg wordt geschrapt als gaststad van EURO 2020.

"Wij als organisatiecomité zouden het vreemd vinden als er een discussie komt over een verandering, aangezien wij ons heel goed hebben voorbereid op het organiseren van EK-wedstrijden", zegt Alexei Sorokin, de baas van het Russische organisatiecomité, tegen het Russische persbureau TASS.

Sint-Petersburg moet vrezen dat het niet langer een van de twaalf gaststeden van EURO 2020 mag zijn nu een comité van het mondiale antidopingbureau WADA Rusland voor vier jaar wil verbannen van alle andere internationale sportwedstrijden.

Bij dat advies hoort ook dat het Oost-Europese land vier jaar geen internationale sportwedstrijden mag organiseren en dat al toegewezen evenementen worden afgenomen, behalve als dat "juridisch en praktisch onmogelijk is".

Volgens het WADA-comité is er bewijs van manipulatie van data in een dopinglaboratorium in Moskou. Het WADA-bestuur zal de bevindingen op 9 december bespreken tijdens een bijeenkomst in Parijs.

'UEFA tevreden over onze voorbereidingen'

Sorokin benadrukt dat zijn organisatie alleen te maken heeft met de UEFA en niet met het WADA. De Europese voetbalbond is officieel niet aangesloten bij het mondiale antidopingbureau, maar krijgt wel geld van WADA-lid FIFA en heeft een antidopingprogramma dat voldoet aan de eisen van het WADA.

"Het is voor mij moeilijk om na te denken over de mogelijkheid dat Rusland geen EK-wedstrijden mag organiseren", aldus Sorokin.

"Wat er ook gebeurt, dit zal worden besloten in samenspraak met de UEFA, niet met het WADA. We horen van onze UEFA-collega's dat ze tevreden zijn over onze voorbereidingen. Op dit moment heb ik geen aanleiding om te denken dat beslissingen zullen worden herzien."

Het EK voetbal van volgend jaar wordt in twaalf verschillende landen gehouden: Nederland (Amsterdam), Engeland (Londen), Duitsland (München), Italië (Rome), Azerbeidzjan (Bakoe), Rusland (Sint-Petersburg), Roemenië (Boekarest), Ierland (Dublin), Spanje (Bilbao), Hongarije (Boedapest), Schotland (Glasgow) en Denemarken (Kopenhagen).

Sint-Petersburg mag drie groepswedstrijden en een kwartfinale organiseren. De stad kreeg twee maanden geleden ook de Champions League-finale van 2021 toegewezen.