Feyenoord heeft dinsdag Mark Koevermans gepresenteerd als nieuwe algemeen directeur. Daarmee heeft de Rotterdamse club de directie nagenoeg volledig ingevuld.

De 51-jarige Koevermans vervulde de functie van algemeen directeur sinds het vertrek van zijn voorganger Jan de Jong in juli al op interimbasis. De oud-tennisprof werkt sinds 2009 bij Feyenoord; eerder in de functie van commercieel directeur.

Eerder deze maand trok Feyenoord al Frank Arnesen (technisch directeur) en Pieter Smorenburg (financieel directeur) aan. Alleen de functie van commercieel directeur is nog vacant; die taken worden sinds juli tijdelijk uitgevoerd door Bas Ramaekers.

De afgelopen maanden werd de club op interimbasis bestuurd door Koevermans en technisch directeur Sjaak Troost, die de in de zomer vertrokken Martin van Geel tijdelijk opvolgde. Troost keert terug naar zijn vorige functie in de raad van commissarissen.

Feyenoord presenteert dinsdag toekomstplannen

President-commissaris Toon van Bodegom vertelde dinsdag tijdens de presentatie van Koevermans en Arnesen welke koers Feyenoord in de toekomst gaat varen. Een belangrijk dossier voor Koevermans is het mogelijke nieuwe stadion aan de Maas.

VI meldt dat AZ-directeur Robert Eenhoorn de "droomkandidaat" van Feyenoord was, maar dat de oud-honkballer het "niet ziet zitten om aan de slag te gaan bij een club die een cruciale beslissing moet nemen over een nieuw te bouwen stadion met alle financiële en emotionele consequenties".

Feyenoord is bezig aan een zwak seizoen. De club staat slechts tiende in de Eredivisie en bezet in de Europa League na vier groepsduels de derde plek. Donderdag moet de ploeg van trainer Dick Advocaat in De Kuip van Rangers winnen om zicht te houden op overwintering.