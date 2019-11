De Graafschap heeft maandag de eerste nederlaag van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie geleden. De ploeg van trainer Mike Snoei verloor met 2-1 van Jong AZ.

De 'Superboeren' kwamen in Noord-Holland nog wel op voorsprong in de twaalfde minuut via Ralf Seuntjens, maar door twee doelpunten van de negentienjarige Zakaria Aboukhlal na de pauze ging het toch mis voor De Graafschap.

Door de nederlaag heeft nummer twee De Graafschap drie punten minder dan koploper SC Cambuur, dat vrijdag al met 0-3 won van FC Eindhoven. De Graafschap heeft 33 punten na zestien duels, SC Cambuur staat na zestien wedstrijden op 36 punten.

Jong AZ boekte de vierde zege van het seizoen en klimt naar de vijftiende plaats op de ranglijst. De beloften uit Alkmaar hebben na zestien wedstrijden ook zestien punten.

Ook Jong Ajax wint niet, NAC Breda wel

In de top van de Keuken Kampioen Divisie waren er ook geen overwinningen voor nummer drie Jong Ajax en de nieuwe nummer vier NEC, maar NAC Breda wist wel de drie punten te pakken en klimt naar de vijfde plaats.

Jong Ajax kwam niet verder dan 1-1 tegen laagvlieger Helmond Sport. Givan Werkhoven zette de bezoekers na een klein kwartier spelen in Amsterdam op voorsprong, maar Jurgen Ekkelenkamp tekende halverwege de tweede helft voor de gelijkmaker. NEC wist thuis niet te winnen van Jong FC Utrecht: 0-0.

NAC Breda rekende in Eindhoven af met de beloften van PSV. De bezoekers kwamen via Luka Ilic op voorsprong en Finn Stokkers tekende na ruim een half uur voor de 0-2. Sekou Sidibe maakte elf minuten na de rust nog wel de aansluitingstreffer voor Jong PSV, maar Jordan van der Gaag besliste het duel vijf minuten voor tijd met de 1-3.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Keuken Kampioen Divisie