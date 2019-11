Olympique Lyon moet het woensdag in de groepsfase van de Champions League tegen FC Zenit wederom doen zonder Memphis Depay. De Nederlander is nog altijd niet hersteld van een bovenbeenkwetsuur.

De Franse club heeft Memphis maandag dan ook niet opgenomen in de selectie voor het duel in Rusland. Kenny Tete heeft wel een plaats veroverd in de 22-koppige groep van trainer Rudi Garcia.

Memphis raakte begin november geblesseerd in het Champions League-duel met Benfica (3-1-zege) en werd toen in de rust gewisseld. De aanvaller miste vervolgens twee competitiewedstrijden van Lyon, maar meldde zich wel bij het Nederlands elftal.

De 25-jarige Memphis, die vorige week werd benoemd tot aanvoerder van Lyon, deed zelfs 45 minuten mee in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (5-0-overwinning in de Johan Cruijff ArenA).

Dat zorgde voor onvrede bij Garcia. De coach van Lyon vond het respectloos dat de niet fitte Memphis toch werd opgesteld door bondscoach Ronald Koeman. "Ik vind het een schande en het kost me moeite om er niet heel geïrriteerd over te zijn", zei de Fransman.

Het Champions League-duel tussen FC Zenit en Olympique Lyon begint woensdag om 18.55 uur. In groep G staan de Fransen momenteel tweede met zeven punten uit vier duels, terwijl de formatie uit Rusland de nummer drie is met vier punten uit vier wedstrijden. RB Leipzig gaat in de groep aan kop met negen punten.