Voorzitter Massimo Cellino van Brescia is maandag in opspraak geraakt door een racistisch geladen uitspraak over Mario Balotelli, de spits van de Italiaanse club.

Cellino kreeg bij een vergadering van de Serie A een vraag over Balotelli, die zondag buiten de selectie werd gehouden voor het duel met AS Roma (3-0-nederlaag) na een ruzie met coach Fabio Grosso op de training van donderdag vanwege een gebrek aan inzet.

"Hij is zwart en probeert lichter te worden. Maar daar heeft hij moeite mee", antwoordde Cellino met een glimlach.

De 63-jarige Brescia-voorzitter leek een poging te doen om een grapje te maken met het Italiaanse woord 'nero', dat meestal 'zwart' betekent, maar in deze context ook de betekenis 'somber' kan hebben.

Cellino ging na zijn 'woordgrapje' nog even door over Balotelli. "Ik kocht hem omdat hij 1,90 meter lang en een beest is, en nog steeds een meerwaarde kan zijn op het veld. Maar nu begint hij een zwak punt te worden omdat hij vaak in de media verschijnt. Misschien hecht Balotelli meer waarde aan sociale media dan aan zijn sportieve carrière."

Voor de gebruikers van de app: druk op de tweet om de uitspraken van Cellino te bekijken

Racisme groot probleem in Italië

Balotelli kwam eerder deze maand al uitgebreid in het nieuws door een incident met racisme. De 29-jarige Italiaan met Ghanese roots stapte tijdens het uitduel met Hellas Verona van het veld uit woede over racistische geluiden van een deel van de thuisfans.

De wedstrijd lag even stil, maar enkelen van zijn ploeggenoten en spelers van Hellas haalden Balotelli over om toch door te spelen. De aanvaller nam revanche door in de 85e minuut nog de 2-1 te maken. De Italiaanse voetbalbond strafte Hellas Verona door een deel van het stadion voor één duel te sluiten.

Racisme is al jaren een groot probleem in het Italiaanse voetbal. Ook dit seizoen ging het al een paar keer eerder mis.

Fans van Cagliari maakten in september apengeluiden naar Internazionale-spits Romelu Lukaku toen hij een strafschop nam. Cagliari werd door de Italiaanse bond niet bestraft na dat voorval.

Ook de wedstrijd Atalanta Bergamo-Fiorentina werd enkele minuten stilgelegd wegens racistische spreekkoren vanaf de tribunes tegen de Braziliaan Dalbert van Fiorentina. De fans van Hellas maakten zich eerder schuldig aan apengeluiden jegens de Ivoriaanse AC Milan-speler Franck Kessié.