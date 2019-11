Virgil Misidjan hoeft toch niet de cel in voor zware mishandeling. Het gerechtshof in Den Bosch legde de Nederlandse profvoetballer maandag een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 58 dagen op.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelde Misidjan in mei vorig jaar nog tot een celstraf van zes maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Daardoor zou hij vier maanden de cel in moeten, maar door zijn succes in hoger beroep ontkomt de 26-jarige Brabander daar aan.

Misidjan wordt ervan beschuldigd dat hij op 5 januari 2018 in Roosendaal het onderbeen van een 68-jarige man brak door hem te schoppen. Door de breuk viel het slachtoffer op de grond en daarbij brak hij ook zijn elleboog.

Het incident kwam voort uit een woordenwisseling tussen het slachtoffer en Misidjan, die zijn auto voor diens bedrijfspand had geparkeerd. Na een provocatie van de man - volgens het hof beweerde het slachtoffer dat Misidjan zijn auto had gestolen - besloot hij een schop uit te delen.

Hof ziet verzachtende omstandigheden

Het hof vindt dat er sprake is van zware mishandeling en stelt dat Misidjan als profvoetballer had moeten weten dat hij meer beenkracht heeft dan een gemiddelde leeftijdsgenoot. De aanvaller wordt wel vrijgesproken van de elleboogbreuk, omdat hij die niet opzettelijk toebracht.

Het hof nam bij het bepalen van de straf ook mee dat het slachtoffer zich tijdens de woordenwisseling agressief opstelde tegenover Misidjan en dat de aanvaller van FC Nürnberg inmiddels een aanzienlijk bedrag heeft betaald aan het slachtoffer.

Misidjan doorliep de jeugdopleiding van Willem II en speelde twee jaar voor de Tilburgers. In de zomer van 2013 maakte hij de overstap naar het Bulgaarse PFK Ludogorets, waar hij vijf jaar speelde.

In de zomer van 2018 verkaste Misidjan naar Nürnberg. Hij speelde in zijn eerste seizoen 23 competitiewedstrijden voor de Bundesliga-club, maar kwam dit seizoen nog niet in actie door een zware knieblessure.