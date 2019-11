Jürgen Klopp vindt dat Virgil van Dijk volgende week de Gouden Bal moet krijgen. De manager van Liverpool is van mening dat zijn verdediger vorig seizoen beter gepresteerd heeft dan wie dan ook, al snapt hij ook waarom veel mensen Lionel Messi de prijs willen zien winnen.

"Als je de Ballon d'Or zou moeten geven aan de beste speler van deze generatie, dan moet Messi de prijs altijd krijgen", begon Klopp zijn verhaal bij Reuters.

"Maar wil je de Gouden Bal geven aan de beste speler van het afgelopen seizoen, dan moet Van Dijk winnen. Dat is in ieder geval hoe ik het zie."

De aanvoerder van Oranje, die eind augustus in Monaco al werd uitgeroepen tot Europees voetballer van het jaar, is een van de dertig spelers die door het Franse tijdschrift France Football zijn genomineerd voor de Gouden Bal.

Van Dijk maakte zowel persoonlijk als met zijn club een uitstekend seizoen door. Liverpool greep weliswaar op het nippertje naast de landstitel, maar 'The Reds' wisten wel de Champions League te winnen door Tottenham Hotspur in de finale te verslaan.

Virgil van Dijk werd in augustus Europees voetballer van het jaar. (Foto: Pro Shots)

Nog vier Nederlanders genomineerd

De 28-jarige Van Dijk, die vorig seizoen liefst vijftig officiële duels speelde en een vaste kracht is in het elftal van Klopp, staat logischerwijs op de longlist van genomineerden. Datzelfde geldt voor onder anderen ploeggenoot Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Donny van de Beek.

In de verkiezing van Europees voetballer van het jaar nam Van Dijk het op tegen Messi en Cristiano Ronaldo en kreeg hij dus de voorkeur. Wat Klopp betreft, gaat de 33-voudig international ook met de Gouden Bal aan de haal.

De uitreiking van de Gouden Bal is maandag 2 december in Parijs. Luka Modric, de winnaar van vorig jaar, zit niet bij de genomineerden en dus komt er een nieuwe winnaar. De verkiezing van France Football staat los van de verkiezing van de FIFA. De prijs voor Wereldvoetballer van het Jaar ging in september naar Messi.