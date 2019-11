Tottenham Hotspur-aanvoerder Harry Kane is blij met José Mourinho als zijn nieuwe manager. De 26-jarige spits denkt dat de Portugees de aangewezen man is om een einde te maken aan de prijzendroogte van de 'Spurs'.

"Je kunt moeilijk ontkennen dat Mourinho bij al zijn clubs prijzen heeft gewonnen", zegt Kane maandag in verschillende Britse media. "Als iemand zo'n reputatie heeft, geeft je dat veel vertrouwen."

De 56-jarige Mourinho werd vorige week aangesteld bij Tottenham Hotspur als opvolger van de ontslagen Mauricio Pochettino. De Argentijn geldt als een van de succesvolste managers uit de geschiedenis van de club uit Londen, maar ook hij wist geen titel te winnen met de 'Spurs'. De laatste prijs van Tottenham Hotspur dateert van 2008 (eindzege in de League Cup).

Mourinho heeft deze eeuw als trainer bij Benfica, União Leiria, FC Porto, Chelsea, Internazionale, Real Madrid en Manchester United juist een karrenvracht aan zilverwerk verzameld. 'The Special One' staat op 25 prijzen als hoofdcoach.

"Ik ben er duidelijk over geweest dat ik in een fase van mijn carrière zit waarin ik prijzen wil winnen. En dat ik die prijzen wil winnen bij deze club. Het is dus een belangrijk jaar voor ons", aldus Kane, die nog wacht op zijn eerste titel.

"We willen allemaal winnen. Dat wilden we natuurlijk ook al onder Mauricio, maar we krijgen nu een schone lei onder een nieuwe trainer. Hopelijk is dat goed voor ons als spelers."

José Mourinho debuteerde met een zege bij Tottenham Hotspur. (Foto: Pro Shots)

'Ontslag van Pochettino was een schok'

De start van Mourinho was in ieder geval goed, want Tottenham Hotspur won zaterdag - mede door een goal van Kane - met 2-3 van West Ham United. Dat betekende de eerste uitzege van de 'Spurs' in de Premier League sinds januari.

"Het was voor iedereen een grote schok dat Mauricio ontslagen werd", zegt Kane. "Maar we hadden ook opeens een van de beste managers ter wereld voor de groep staan, dus de focus ging vanzelf al vrij snel op de wedstrijd tegen West Ham."

De Engelsman, die 175 goals heeft gemaakt in 269 duels voor de 'Spurs', sprak eerst nog wel met Pochettino, de trainer met wie hij 5,5 jaar werkte en die hij direct na diens ontslag op Twitter omschreef als een vriend.

"Ik ben bij Mauricio langsgegaan en we hebben een paar uur gepraat. Het was fijn om dat te kunnen doen voordat de nieuwe manager er was. Nu ga ik weer verder met wat ik altijd gedaan heb: vechten voor de club op het veld."

Tottenham Hotspur speelt dinsdagavond in de Champions League een thuisduel met Olympiacos. Bij een zege plaatst de verliezend finalist van vorig seizoen zich voor de achtste finales van het belangrijkste Europese clubtoernooi.

