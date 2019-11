Steven Bergwijn is blij dat hij zondag bij zijn rentree meteen van grote waarde was voor PSV. De aanvaller schoot de Eindhovenaren met twee goals naar een 2-1-zege op sc Heerenveen en maakte zo een einde aan een frustrerende periode.

"Ik was getergd. Omdat ik er zo lang uit ben geweest, wilde ik laten zien wat ik in huis heb en dat is gelukt. Het is heerlijk om zo terug te komen", aldus Bergwijn, die beide keren scoorde met een fraaie uithaal, tegenover FOX Sports.

"De 1-0 zat er lekker in. Ik train vaker op afstandsschoten en nu was het raak in een wedstrijd. De tweede, vanaf de zijkant, maak ik vaker. Maar zo moet ik nog veel meer gaan scoren."

De 22-jarige Bergwijn stond een maand aan de kant door een hamstringblessure. Hij miste de interlandperiode van Oranje en zag PSV verliezen van AZ (0-4), LASK (4-1) en Willem II (2-1) en gelijkspelen tegen Sparta (2-2) en LASK (0-0).

De negenvoudig international vond het moeilijk om toe te moeten kijken, terwijl PSV op grote achterstand raakte in de titelstrijd. "Het liep niet en dan wil ik iets doen. Maar meer dan alleen een beetje praten met de jongens kon ik niet."

De 1-0 van Bergwijn was een schot van afstand. (Foto: Pro Shots)

'Ik zie ons niet als Neymar en Mbappé'

Probleem voor PSV was dat niet alleen Bergwijn geblesseerd was, maar ook Donyell Malen weken aan de kant stond met een kwetsuur. Trainer Mark van Bommel vergeleek de aanvallers tijdens hun afwezigheid zelfs met Kylian Mbappé en Neymar en wat er met Paris Saint-Germain zou gebeuren als zij allebei niet mee zouden doen.

"Toen Donyell en ik de training hervatten, was dat ook het eerste wat we hoorden van andere spelers", zei Bergwijn met een glimlach. "Maar ik zie ons niet als de Mbappé en Neymar van PSV. We hebben meer spelers met kwaliteit."

Malen maakte bij zijn rentree tegen Heerenveen meteen de negentig minuten vol, terwijl Bergwijn na 62 minuten gewisseld werd. "Ik wist dat ik geen hele wedstrijd zou spelen. Het is al eerder misgegaan en dat wil ik niet meer. Ik ben pijnvrij en klaar voor de volgende wedstrijd."

PSV speelt donderdag in de Europa League tegen Sporting CP. De wedstrijd in Lissabon begint om 21.00 uur.

Bekijk het programma en de standen in de Europa League