Manchester United bleef zondag in het spectaculaire duel met Sheffield United (3-3) voor de negende keer dit Premier League-seizoen zonder overwinning, maar manager Ole Gunnar Solskjaer wilde zich vooral op de positieve zaken focussen. De Noor is blij dat zijn spelers de handdoek niet in de ring gooiden.

United keek in de tweede helft tegen een 2-0-achterstand aan, waardoor de gedachten bij Solskjaer afdwaalden naar het duel met Everton van vorig seizoen. 'The Red Devils' gaven de moed in die wedstrijd op en verloren met 4-0, maar tegen Sheffield United knokten ze zich wél terug in de wedstrijd.

"Je verwacht nooit van je eigen spelers dat ze opgeven, maar vorig seizoen was dat wel het geval en nu niet. Het was een geweldig antwoord van de jongens na een heel slecht optreden", zei Solskjaer in Sheffield tegen Sky Sports.

"In dat opzicht is het een heel groot verschil met vorig seizoen, want destijds zouden we zo'n wedstrijd met 4-0 of 5-0 verliezen en waren we niet in staat geweest om terug te komen. Het team staat er wat dat betreft veel beter voor."

Ole Gunnar Solskjaer vreesde dat zijn ploeg op zou geven. (Foto: Pro Shots)

'In voetbal gaat het om meer dan tactiek'

United boog de 2-0-achterstand in een tijdsbestek van zeven minuten om in een 2-3-voorsprong door treffers van Brandon Williams, Mason Greenwood en Marcus Rashford. Oliver McBurnie bezorgde Sheffield in de laatste minuut alsnog een punt.

Het was al de negende keer in dertien competitiewedstrijden dit seizoen dat United zonder overwinning bleef, terwijl de ploeg van Solskjaer de laatste weken juist uit het dal leek te kruipen. De oud-spits van United ergerde zich met name aan het spel van zijn ploeg in de eerste helft.

"We wonnen geen duels en hielden ons niet aan de plannen die we vooraf hadden besproken. Gelukkig waren we in staat onze slechte eerste helft te vergeten en bleven we strijden. Soms gaat het in voetbal om meer dan tactiek en dat hebben we laten zien."

Door de remise blijft United in de middenmoot hangen met zeventien punten, inmiddels twintig minder dan de nog ongeslagen koploper Liverpool. De twintigvoudig kampioen van Engeland vervolgt de competitie met een thuiswedstrijd tegen nummer zeventien Aston Villa.

