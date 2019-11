Bryan Linssen heeft begrip voor de woede en teleurstelling die momenteel heerst bij de supporters van Vitesse. De Arnhemmers leden zondag bij Sparta Rotterdam (2-0) al de vierde nederlaag op rij in de Eredivisie.

De boze supporters in het uitvak riepen na het laatste fluitsignaal op Het Kasteel 'schaam je kapot' naar de spelers op het veld. Linssen, die op 19 oktober met Vitesse voor het laatst zegevierde in de Eredivisie, kan zich wel in die woorden vinden.

"Ik begrijp de supporters wel, want we moeten ons ook schamen", zei een kritische Linssen vlak na het duel in gesprek met FOX Sports. "Ik heb een paar erge wedstrijden gespeeld en deze hoort daar zeker bij."

"Als je drie keer op rij verloren hebt, verwacht je vanaf minuut één alle remmen los. Dat iedereen in ieder duel op, of misschien wel over het randje gaat. Dat heb ik niet gezien. Of we lamgeslagen zijn? Daar leek het wel een beetje op en daar baal ik van."

Vitesse, dat de laatste weken ook van ADO Den Haag (0-2), FC Emmen (2-1) en FC Groningen (1-2) verloor, keek tegen Sparta na een half uur tegen een achterstand aan door een doelpunt van Jurgen Mattheij. Bryan Smeets besliste het duel in de 83e minuut met een strak schot in de rechterhoek.

Bryan Linssen vindt dat Vitesse zich moet schamen. (Foto: Pro Shots)

'We moeten positief blijven'

Ook Keisuke Honda kon Vitesse niet de impuls geven om een einde te maken aan de slechte reeks. De Japanner tekende begin deze maand een contract voor de rest van het seizoen en maakte tegen Sparta zijn debuut voor Vitesse, dat ondanks de teleurstellende reeks nog altijd vijfde staat in de Eredivisie.

"Honda is een fantastische voetballer, maar dat betekent niet dat we mét hem opeens makkelijk winnen", zei Linssen. "Je ziet zijn kwaliteiten, maar het is zijn eerste wedstrijd in lange tijd en we moeten aan elkaar wennen. Het is nu een kwestie van positief blijven om hieruit te kunnen komen."

De 33-jarige Honda vindt het zelf jammer dat hij niet direct een bepalende rol heeft kunnen spelen voor Vitesse. "Ik hoopte dat ik iets kon veranderen aan de situatie, maar dat is tegen Sparta niet gelukt. Met mijn ervaring zal ik de ploeg blijven helpen."

"Ik heb het gevoel dat het om kleine dingen gaat die we moeten verbeteren. We moeten niet opgeven en kijken hoe we deze situatie kunnen veranderen. Daar moet iedere speler zelf over nadenken. Ik ga ook mijn uiterste best doen."

