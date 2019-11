Vitesse heeft zondag op bezoek bij Sparta Rotterdam de vierde competitienederlaag op rij geleden. Met debutant Keisuke Honda in de basis verloren de Arnhemmers met 2-0 op Het Kasteel.

Jurgen Mattheij opende na een half uur de score in Rotterdam. Op aangeven van Bryan Smeets kopte de verdediger van dichtbij raak. In de slotfase nam Smeets zelf het tweede doelpunt voor zijn rekening en besliste hij zo het duel.

Vitesse was goed begonnen aan de wedstrijd en leek via Thomas Buitink binnen een kwartier de score te openen. De inzet van de negentienjarige aanvaller belandde echter op de paal.

De bezoekers uit Arnhem waren daarna niet meer bij machte om Sparta aan het wankelen te brengen. Na de pauze was debutant Honda nog het dichtst bij de gelijkmaker, maar zijn inzet werd knap gekeerd door Sparta-doelman Ariel Harush.

In de slotfase stond Jay-Roy Grot volledig vrij om de aansluitingstreffer binnen te koppen, maar ook hij miste de scherpte om te scoren.

Vitesse kende de beste seizoensstart ooit in de Eredivisie, maar is inmiddels afgezakt naar de vijfde plaats. Sparta klimt door de zege een plek en staat elfde.

Keisuke Honda kan de nederlaag van Vitesse tegen Sparta niet voorkomen. (Foto: Pro Shots)

Honda speelt bijrol tijdens Vitesse-debuut

Honda zal met weinig plezier terugkijken op zijn eerste wedstrijd bij Vitesse. De Japanner, die begin deze maand een contract tot het eind van het seizoen tekende in Arnhem, was niet in staat om grote kansen te creëren en werd ook niet door zijn ploeggenoten in stelling gebracht.

In de tachtigste minuut werd Honda door trainer Leonid Slutsky naar de kant gehaald om plaats te maken voor Navarone Foor.

Voor de 33-jarige Honda was het duel op Het Kasteel zijn eerste Eredivisie-wedstrijd in bijna tien jaar tijd. Op 18 december 2009 speelde hij namens VVV zijn laatste duel in Nederland, waarna hij vertrok naar CSKA Moskou. Daarna speelde hij ook nog voor AC Milan, het Mexicaanse Pachuca en Melbourne Victory.

Vrijdag krijgt Honda in de uitwedstrijd bij sc Heerenveen een nieuwe kans om zijn eerste doelpunt van het seizoen te maken. Sparta speelt zaterdag een uitduel met Willem II.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie