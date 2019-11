Manchester United heeft zondag op bezoek bij Sheffield United in een bizar duel met 3-3 gelijkgespeeld bij Sheffield United. De 'Mancunians' bogen binnen acht minuten een 2-0-achterstand om in een 3-2-voorsprong, maar slaagden er niet in om de zege te pakken.

Op Bramall Lane leek het er lange tijd op dat United de vijfde nederlaag van het seizoen zou gaan lijden. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer had weinig in te brengen tegen Sheffield, dat via John Fleck na twintig minuten al op voorsprong kwam. Kort na rust maakte Lys Mousset er ook nog 2-0 van.

Het duel kantelde in de 72e minuut toen de negentienjarige Brandon Williams de aansluitingstreffer noteerde. Vijf minuten later zorgde Mason Greenwood - met zijn achttien jaar en 54 dagen de op twee-na-jongste doelpuntenmaker ooit in de clubhistorie van United - voor de gelijkmaker. Marcus Rashford noteerde twee minuten later de 2-3, waarmee United opeens op koers voor de zege lag.

Toch slaagden de bezoekers er niet in om de zege over de streep te trekken. In blessuretijd belandde de bal voor de voeten van Oliver McBurnie, die van dichtbij de trekker overhaalde. Volgens de spelers van United nam de Schot de bal aan met zijn arm, maar de VAR keurde het doelpunt goed.

Manchester United steeg door de remise een plek en staat met zestien punten negende in de Premier League. Sheffield klom zelfs twee posities en bezet de zesde plaats.

Ook bij United-manager Ole Gunnar Solskjaer liepen de emoties hoog op. (Foto: Pro Shots)

Schreuder blameert zich met Hoffenheim tegen Mainz

Trainer Alfred Schreuder van Hoffenheim blameerde zich met zijn ploeg tegen FSV Mainz. De formatie van de Nederlandse coach stond ruim een helft lang met een man meer op het veld door een rode kaart van Bote Baku, maar ging alsnog met liefst 1-5 onderuit.

Hoffenheim stond door een goal van Levin Öztunali al op een 0-1-achterstand toen Baku met rood moest vertrekken. Met tien man liepen de bezoekers via Pavel Kaderabek (eigen doelpunt) en Pierre Kunde Malung uit naar de 0-3.

Andrej Kramaric deed in de slotfase namens de thuisploeg nog wat terug. Jean-Paul Boëtius - bij de 0-3 al goed voor een assist - maakte er in de negentigste minuut ook nog 1-4 van. Diep in blessuretijd zorgde Malong ook nog voor de 1-5.

Jean-Paul Boëtius was met een doelpunt en een assist belangrijk voor Mainz. (Foto: Pro Shots)

Kluivert wint met Roma ruim van Brescia

Roma had het een helft lang lastig met Brescia, dat op de laatste plek in de Italiaanse competitie staat. Na rust nam de club van trainer Paulo Fonseca afstand van de bezoekers dankzij doelpunten van Chris Smalling, Gianluca Mancini en Edin Dzeko.

Kluivert stond de volledige wedstrijd binnen de lijnen bij de huidige nummer vier in de Serie A, maar slaagde er niet in om de score met een goal of assist verder op te voeren.

Komende donderdag kan Kluivert bij Roma weer zijn opwachting maken in het Europa League-duel bij Istanbul Basaksehir.

Koploper Juventus kwam zaterdag al in actie en boekte met Matthijs de Ligt een moeizame 1-3-zege op Atalanta.

Tonny Vilhena was zondag voor de vierde keer dit seizoen trefzeker voor Krasnodar. (Foto: Getty Images)

Vilhena helpt Krasnodar met goal aan zege

In Rusland hielp Tonny Vilhena FK Krasnodar met een doelpunt aan een zege op Arsenal Tula: 1-2. De Nederlandse middenvelder nam na zeven minuten de eerste goal voor zijn rekening.

Voor Vilhena, die afgelopen zomer van Feyenoord verkaste naar Rusland, was het zijn tweede competitiedoelpunt. Eerder dit seizoen was hij ook al trefzeker in de voorronde van de Champions League en noteerde hij een doelpunt in de Europa League.

Krasnodar bezet achter Zenit en Lokomotiv Moskou de derde plaats in de Russische Premjer Liga. De Russen hebben in de Europa League nog zicht op overwintering.