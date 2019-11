Justin Kluivert heeft zondag met AS Roma een 3-0-zege geboekt op Brescia. In Rusland was Tonny Vilhena trefzeker voor Krasnodar.

Roma had het een helft lang lastig met Brescia, dat op de laatste plek in de Italiaanse competitie staat. Na rust nam de club van trainer Paulo Fonseca afstand van de bezoekers dankzij doelpunten van Chris Smalling, Gianluca Mancini en Edin Dzeko.

Kluivert stond de volledige wedstrijd binnen de lijnen bij de huidige nummer vier in de Serie A, maar slaagde er niet in om de score met een goal of assist verder op te voeren.

Komende donderdag kan Kluivert bij Roma weer zijn opwachting maken in het Europa League-duel bij Istanbul Basaksehir.

Koploper Juventus kwam zaterdag al in actie en boekte met Matthijs de Ligt een moeizame 1-3-zege op Atalanta.

Tonny Vilhena was zondag voor de vierde keer dit seizoen trefzeker voor Krasnodar. (Foto: Getty Images)

Vilhena helpt Krasnodar met goal aan zege

In Rusland hielp Tonny Vilhena FK Krasnodar met een doelpunt aan een zege op Arsenal Tula: 1-2. De Nederlandse middenvelder nam na zeven minuten de eerste goal voor zijn rekening.

Voor Vilhena, die afgelopen zomer van Feyenoord verkaste naar Rusland, was het zijn tweede competitiedoelpunt. Eerder dit seizoen was hij ook al trefzeker in de voorronde van de Champions League en noteerde hij een doelpunt in de Europa League.

Krasnodar bezet achter Zenit en Lokomotiv Moskou de derde plaats in de Russische Premjer Liga. De Russen hebben in de Europa League nog zicht op overwintering.