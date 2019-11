PSV-trainer Mark van Bommel is vooral opgelucht na de moeizame overwinning op sc Heerenveen in de Eredivisie. De Eindhovenaren wonnen zondag in eigen huis met 2-1 van de Friezen.

Het was voor PSV de eerste zege sinds de winst op VVV-Venlo (4-1) op 6 oktober. Daarna speelden de Brabanders gelijk tegen LASK (0-0) en Sparta Rotterdam (2-2) en werd er verloren van FC Utrecht (3-0), AZ (0-4), LASK (4-1) en Willem II (2-1).

"Natuurlijk kneep ik hem in de slotfase. Als je zes keer op rij niet wint, moet je gewoon heel blij zijn dat je hier vandaag wel de overwinning pakt", zei de 42-jarige Van Bommel na afloop van het duel met sc Heerenveen tegen FOX Sports.

De PSV-coach was wel zeer te spreken over de eerste helft van zijn ploeg. "Iedereen was goed in de eerste helft. Je krijgt een stuk of acht kansen en we voetbalden goed. In de tweede helft krijg je uit het niets een goal tegen en dan is het weg bij ons. Dan loopt het allemaal niet meer."

"Het is ook niet makkelijk om een goede eerste helft door te trekken. Je houdt negentig minuten topvoetbal namelijk bijna nooit vast", aldus Van Bommel.

Door twee doelpunten van Steven Bergwijn won PSV van sc Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

'Dit is een boost voor het team'

Ook Denzel Dumfries was na afloop van de wedstrijd blij met de overwinning van PSV. De nieuwe aanvoerder van de Eindhovenaren wilde ook het publiek bedanken voor de steun.

"We zitten in een lastige fase, maar dit is een boost voor het team", zei Dumfries tegen FOX Sports. "We hebben met z'n allen alles gegeven voor deze drie punten en dat is gelukt. We voelden tijdens de wedstrijd de steun van het publiek en daar zijn we dankbaar voor."

De rechtsback weet dat het beter moet bij PSV, maar koestert de overwinning. "We moeten wel kritisch zijn, want de tweede helft was niet goed, maar we moeten blij zijn met de drie punten nadat we zes wedstrijden op rij niet hadden gewonnen."

Denzel Dumfries was de aanvoerder bij PSV tegen sc Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

Dumfries zag aanvoerdersband niet aankomen

Van Bommel koos er tegen sc Heerenveen voor om Dumfries aanvoerder te maken. De 23-jarige Oranje-international nam de band over van middenvelder Pablo Rosario.

"Het is altijd een eer om aanvoerder van PSV te zijn", aldus Dumfries. "Die verantwoordelijkheid zal ik nooit uit de weg gaan, maar ik zag het niet aankomen."

Rosario begrijpt de keuze voor Dumfries als nieuwe captain. "De afgelopen weken hadden we de tijd om over onze situatie te praten. We hebben in overleg besloten om Dumfries aanvoerder te maken. Daar sta ik volledig achter, anders had ik die band nog wel gehad."

Voor PSV gaat de Eredivisie volgende week zondag verder met een uitwedstrijd tegen FC Emmen. De nummer drie van de competitie speelt donderdag eerst nog in de Europa League in Portugal tegen Sporting CP.

