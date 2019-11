VVV-Venlo heeft zondag voor het eerst in acht Eredivisie-wedstrijden weer eens een overwinning geboekt. De Limburgers waren in De Koel met 2-1 te sterk voor FC Twente. Eerder op de dag redde RKC Waalwijk op de valreep een punt tegen FC Emmen: 1-1.

VVV speelde tegen FC Twente de eerste wedstrijd sinds het ontslag van trainer Robert Maaskant, die twee weken geleden na de afgang tegen Heracles Almelo (6-1) moest vertrekken.

Onder leiding van interim-coach Jay Driessen kwam VVV elf minuten voor rust op voorsprong door een treffer van Peter van Ooijen. De middenvelder vond het net met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied. Kort daarna verdubbelde Elia Soriano de marge. De aanvaller kopte raak uit een voorzet van Tobias Pachonik.

FC Twente raakte niet van slag door de twee tegendoelpunten in drie minuten en kwam nog voor rust terug in de wedstrijd via een goal van Haris Vuckic, die zichzelf vrij speelde en de bal koel binnen schoof. In de tweede helft kregen beide ploegen kansen, maar werd er niet meer gescoord.

VVV kwam zo na zeven nederlagen weer eens tot winst. Door de zege nemen de Venlonaren de zestiende plek over van ADO Den Haag, dat zaterdag in een spektakelstuk gelijkspeelde tegen Willem II (3-3). FC Twente zakt naar de twaalfde plaats.

RKC Waalwijk pakte tegen FC Emmen op de valreep het vijfde punt van dit seizoen. (Foto: Pro Shots)

Sow redt punt voor RKC tegen FC Emmen

Sylla Sow maakte diep in blessuretijd de gelijkmaker voor RKC tegen Emmen. Daardoor hield de thuisploeg voor de derde keer dit seizoen minimaal een punt over aan een Eredivisie-wedstrijd.

Michael de Leeuw had na een kwartier spelen de score geopend in het Mandemakers Stadion. De aanvallende middenvelder van Emmen werd door Marko Kolar in stelling gebracht en knalde met een stuit raak.

Een kwartier voor tijd moest RKC met tien man verder door een tweede gele kaart voor Hans Mulder. Opvallend genoeg kregen de Brabanders na die rode prent de betere kansen en dat leverde in de 96e minuut de gelijkmaker op. Hij stond bij de tweede paal op de juiste plek om de Waalwijkers te belonen voor het aanvallende spel.

RKC boekte begin deze maand tegen Heracles de eerste zege van het seizoen. Met vijf punten staat de ploeg van trainer Fred Grim nog altijd laatste in de Eredivisie. FC Emmen blijft met veertien punten uit net zoveel duels steken op de dertiende plek.

