PSV heeft zondag zijn eerste overwinning in vijf wedstrijden geboekt in de Eredivisie. De ploeg van coach Mark van Bommel was in Eindhoven dankzij twee doelpunten van Steven Bergwijn met 2-1 te sterk voor sc Heerenveen.

Bergwijn, die zijn rentree maakte na een maand blessureleed, opende na ruim een kwartier met een prachtig afstandsschot de score voor PSV. Twintig minuten later verdubbelde de aanvaller de marge voor de thuisploeg.

PSV leek op weg naar een eenvoudige overwinning, maar tien minuten na rust bracht Jens Odgaard Heerenveen terug in de wedstrijd. De Friezen waren in de slotfase nog een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar een punt zat er niet meer in voor de bezoekers.

Voor PSV betekende het de eerste overwinning sinds 6 oktober. Daarna verloren de Eindhovenaren tegen FC Utrecht (3-0), AZ (0-4) en Willem II (2-1) en speelden ze gelijk tegen Sparta Rotterdam (2-2). Ook in de Europa League kwam de ploeg twee keer niet tot winst tegen het Oostenrijkse LASK (4-1 en 0-0).

Door de overwinning verstevigt PSV de derde plaats. De voorsprong op nummer vier FC Utrecht, die zaterdag met 0-3 verloor van AZ, bedraagt vier punten. Nummer vijf Vitesse heeft eveneens vier punten achterstand, maar gaat zondag om 16.45 uur nog op bezoek bij Sparta. Heerenveen bevindt zich in de subtop.

Naast Bergwijn maakte Donyell Malen zijn rentree bij PSV na een maand blessureleed. Denzel Dumfries werd tegen Heerenveen door Van Bommel benoemd tot de nieuwe aanvoerder. De rechtsback nam de band over van Pablo Rosario.